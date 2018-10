Ca fait un certain temps que j’avais pas parlé de Sekiro : Shadows Die Twice. Je reviens aujourd’hui avec une interview réalisée par Dualshockers (Giuseppe Nelva) qui a pu s’entretenir avec le Community Manager de FromSoftware : Yasuhiro Kitao. Voyons ce qu’on peut en retenir.



Ca fait un certain temps que j’avais pas parlé de Sekiro : Shadows Die Twice.(Giuseppe Nelva)Voyons ce qu’on peut en retenir.

Concernant la difficulté de la démo présente à la Gamescom par exemple : Kitao-san indique qu’ils peaufinent encore l’équilibre du jeu, et que le but de cette démo était de faire en sorte que les joueurs fassent l’expérience de diverses stratégies pour la terminer. Il ajoute qu’il faut savoir jongler entre l’attaque et la défense. La parade est une mécanique de gameplay que les joueurs devront maîtriser.

Concernant les outils pour le bras : dans la démo, 3 outils étaient débloquées. La façon de les obtenir varie : vous aurez à vaincre un type d’ennemis ou bien explorer la map. Vous pourrez les trouver à plusieurs endroits. Certains ennemis seront d’ailleurs difficile à vaincre, c’est pour cela que Kitao indique qu’il est possible de ne pas tous les avoir. Ca va dépendre du design final, et de la volonté du joueur.

Concernant l’approche l’open world/infiltration : G.Nelva parle du fait que le fait de proposer un open world assez large pourrait inciter certains à esquiver les ennemis. Kitao explique cela est avant tout pour proposer différentes méthodes et approches aux joueurs, et fait parti du rôle play d’un shinobi. Quoi qu’il en soit, certains ennemis comme les mid-boss peuvent vous donner quelque chose qui sera utile plus tard.

Concernant les Kenjutsu ou Kendo : FromSoftware a bien évidemment fait plusieurs recherches afin d’avoir assez de connaissances. Certains développeurs sont familier au Kendo. Quoi qu’il en soit, le studio veut re-imaginé ces mouvements afin de les rendre cool. Nous n’avons pas amené un maitre du Kendo nous disant « ceci est faux, ceci est bon ».

G.N : Pourquoi Sekiro et non un autre Dark Souls ?

Y.K : On ne peut pas vraiment dire à quoi un Souls-like ressemblerait, mais nous voulions créer quelque chose de différent. La série Dark Souls est terminé et nous voulons revenir avec une nouvelle IP et une nouvelle expérience.



G.N : Selon Michael Pachter, les jeux se déroulant au Japon n’attirent pas grand monde dans l’Ouest. Qu’en pensez-vous ?

Y.K : C’est très simple. Nous créons juste des jeux que nous pensons être intéressants pour nous, et qui plairont aux gens qui aiment les jeux vidéo. On s’intéresse pas à un groupe en particulier afin de créer quelque chose de populaire. On se demande juste « ne serait-ce pas cool si ? »