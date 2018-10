Actualité

Les reports sont partout. Après que Dark Phoenix ait été remis à plus tard, que Wonder Woman 1984 ait été remis à plus tard, Todd McFarlane s'est probablement dit "puisque tout le monde le fait, bon". C'est ainsi (et probablement dans les mêmes conditions) que le tournage du film Spawn est repoussé au mois de juin, après avoir été prévu pour le mois de février.

L'informateur Production Weekly se fait l'écho de la nouvelle, en annonçant au passage que la prise de vue se fera à Toronto. Une cité courtisée par les studios pour ses prix attractifs, les tournages locaux étant assez peu chers et utilisés tant pour les projets de commande de ce type que pour toute une batterie de séries télévisées.

Sur le papier, Spawn se situera pourtant bel et bien à New York. La différence étant que la société de production Blumhouse, en charge du projet n'a pas les moyens de Joker, et quitte à faire des économies, on préfère compter sur la violence et l'authenticité clivante du projet quitte à casser les règles en vigueur dans le registre des personnages masqués - à voir, en attendant une date de sortie officielle une fois le tournage lancé.