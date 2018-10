Les chapitres du scan One Punch Man en vf

L'histoire nous entraîne dans la vie de Saitama, un chômeur qui souhaite devenir un Super-Héros. Après 3 années d'entrainement, il parvient enfin à développer un grand pouvoir, mais malheureusement pour lui, il réussit à détruire n'importe quel ennemi, aussi puissant soit-il, en un seul coup de poing. Cela finit par être la cause de beaucoup de frustration car Saitama alias One Punch Man ne se sent plus l'émotion et l'adrénaline des combats. Néanmoins, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités...