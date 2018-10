C'est le carton absolu pour le nouvel Halloween. Jamais un film de la saga n'a connu un succès aussi foudroyant. Jason Blum de Blumhouse doit être fier d'avoir réussi à débaucher Jamie Lee Curtis en Laurie Strode et rameuter John Carpenter afin de marquer les 40 ans de l'apparition de Michael Myers sur nos écran.Sorti ce week-end aux Etats-Unis, Halloween a cumulé 77,5 millions de dollars pour un budget de seulement 10 millions. Il s'agit du second plus gros week-end de l'histoire en octobre (derrière Venom et ses 80 millions) mais c'est surtout le plus gros premier week-end jamais connu en octobre pour un film Rated-R. Mais pas seulement puisque le Halloween de David Gordon Green s'offre le second premier week-end le plus massif de l'histoire du film d'horreur. Il dépasse la Nonne (53, 8 ) mais reste derrière CA et ses 123 millions en septembre 2017.Espérons que cela donne des idées a d'autres pour le retour de Freddy Krueger , Jason Vohrees et les autres !