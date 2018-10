Gust





Atelier Lulua se dévoile enfin via son site officiel et se dote d'un nom définitif !

Atelier Lulua : The Scion of Arland , qui fut annoncé officiellement hier au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch se voit également annoncé dans la foulée en occident. En effet, Gust et Koei Tecmo n'ont pas traîné de leur côté et viennent d'annoncer aujourd'hui-même que le titre sortira en Amérique du Nord et en Europe très précisément au printemps 2019 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam. Pour ce qui est du Japon, Atelier Lulua : The Scion of Arland avait déjà été annoncé pour un vague courant 2019 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch comme expliqué plus haut. Le site officiel du jeu (que ce soit en Amérique du Nord, en Europe et au Japon) et un communiqué de presse tout en Japonais viennent de fournir les premières informations officielles du jeu, mais également les premières captures d'écran du jeu en bonne qualité.



Voici les détails en question :

■ Histoire :







Atelier Rorona : The Alchemist of Arland a marqué les débuts de la saga Arland. Et désormais, après les événements de Atelier Totori : The Adventurer of Arland et Atelier Meruru : The Apprentice of Arland , une toute nouvelle histoire se dévoile. Ce dernier titre se déroule dans un monde faisant suite à l'histoire de Atelier Meruru . Le titre précisd que les personnages et les lieux ont changé au fil du temps. Situé dans un monde à la fois nostalgique et nouveau, le rideau se lève sur une toute nouvelle aventure pour les alchimistes.























■ Personnages :



Elmerulia Fryxell (Lulua)



Il s'agit d'une jeune fille impulsive, mais dévouée.



Rorona. C'est le nom de ma mère bien-aimée.



* Profession : Alchimiste











Lulua, qui veut devenir alchimiste comme sa mère Rorona, travaille dur sous la tutelle d'un certain professeur, mais ne possède pas un talent exceptionnel. Mais un jour, une opportunité se présente devant-elle.







Une fille énergique dont le corps à tendance à agir en premier avant de réfléchir, Lulua regarde absolument tout de manière positive. Elle semble vivre avec son professeur loin de sa mère Rorona.







Eva Armster



Il s'agit d'une chère amie d'enfance.



Une fille qui se trouve toujours aux côtés de Lulua et qui la surveille tel un ange gardien.



* Profession : Assistante dans une école maternelle











Bien qu'elle ait une personnalité plutôt calme et posée, Eva a également un fort caractère. Elle ne montre aucune faiblesse devant les autres et elle est très fiable. Mais devant Lulua et les autres, elle se confie et révèlera un côté pouvant facilement succomber à la solitude.







■ Système de jeu :



Synthèse, exploration et combats...



Le système qui définit entièrement la saga Atelier . Tout en maintenant en place un système que les fans de la saga "Arland" connaissent par coeur, ce titre-là continuera de faire évoluer ce système.



En outre, le titre extrait l'essence même du système, qui a continué à être cultivé, depuis les racines de la saga jusqu'à son dernier titre numéroté. Une fusion unique de tels éléments rend possible une expérience de jeu entièrement nouvelle.



- Un livre, qui apparaît également dans le logo du jeu. Les mots abstraits sont répartis sur ses pages. Quel est donc l'identité de ce livre mystérieux ?







L'exploration et la synthèse ont également été améliorées. Les lieux et les éléments familiers aux joueurs de la saga "Arland" apparaîtront en grand nombre. Le jeu utilise le système de type de découvertes de Atelier Totori . Comme pour les autres systèmes de jeu de la saga "Arland", plusieurs sont utilisés comme base pour être améliorés et approfondis.











Le système de combat et autres systèmes similaires introduisent de nouveaux systèmes basés sur la saga "Mysterious". De ce fait, même les joueurs qui ont apprécié les épisodes récents de la saga Atelier et qui n'ont jamais joué à la saga "Arland" pourront en profiter. Quels personnages pourrez-vous emmener dans votre aventure ? Les personnages qui apporteront une grande joie aux fans de la saga "Arland" pourront y apparaître.















Nous espérons que vous attendez avec impatience de nouvelles informations concernant ce jeu dès qu'il sera disponible.



■ Character Designer :



Mel Kishida, le créateur des personnages de la saga "Arland", reprend son rôle dans Atelier Lulua : The Scion of Arland . En débutant avec Lulua, Mel Kishida a conçu de nouveaux personnages et même les personnages existants de la saga "Arland" seront redessinés pour la suite de l'histoire.



■ Bonus de précommande de la version Japonaise :



Les premiers exemplaires de la version Japonaise du jeu inclueront un code de téléchargement pour récupérer un costume pour Lulua.



■ Édition standard Japonaise et éditions spéciales :



Édition standard et version digitale (7,800¥)



* Un exemplaire du jeu.



Premium Box (10,800¥)







* Un exemplaire du jeu.



* Un code de téléchargement pour récupérer un costume exclusif pour Lulua et qui sera disponible après la sortie du jeu.



* Un Artbook Memorial de Lulua et les alchimistes de Arland.



* Un CD avec des archives sonores de Atelier Lulua .



* Deux minis charmes de personnages acryliques.



Spécial Collection Box (19,800¥)







* Un exemplaire du jeu.



* Un code de téléchargement pour récupérer un costume exclusif pour Lulua et qui sera disponible après la sortie du jeu.



* Un Artbook Memorial de Lulua et les alchimistes de Arland.



* Deux minis charmes de personnages acryliques.



* Deux presse-papiers en cristal disposant d'un certificat avec un numéro de série.



* Une affiche extra large en tissu.