Vous incarnez Roy Becket, un jeune pilote qui rêve de devenir aussi habile que son père adoptif. Quand une guerre galactique contre une ancienne race extraterrestre mécanique atteint son point culminant, Roy est obligé de se lancer dans l’action et de prendre le contrôle d’une machine de guerre bipède surnaturelle dans l’espoir de sauver ce qui reste de l’humanité. Une jeune fille (qui a été soumisse à des horribles expériences) se joindra à Roy.

Éditeur : Active Gaming Media Développeur : Edelweiss Genre : Shoot ’em up Disponible sur PC/PS4 Prévu sur Switch Date de sortie : 7 Novembre 2018 (Switch)

posted the 10/24/2018 at 03:16 PM by nicolasgourry