Atelier Lulua : The Alchemist of Arland 4

Atelier Lulua : The Alchemist of Arland 4

Le tout nouveau volet de la saga, faisant partie de la sous-sagaet teasé par le magazinepas plus tard que hier a enfin été révélé officiellement. Le jeu se nommera donc. Le jeu développé paret édité parsortiraLe jeu, qui est une suite directe de la, qui a été remasterisée récemment suret, après être passée suretverra également le retour du character designer, mais également certaines des fonctionnalités les plus appréciées de la trilogie.Le personnage central du jeu se nommera, qui est surnommée. Il s'agit de la fille de, également connue sous le pseudonymeet qui fut en son temps l'héroïne principale du premier volet de la trilogiesouhaite devenir une alchimiste comme sa mère et elle est du genre à agir avant de réfléchir. Elle sera accompagnée de son amie d'enfance, une assistante auxiliaire de vie. Contrairement àest une personne très sérieuse et possède suffisamment de force pour utiliser librement des armes lourdes et puissantes en combat. Le jeu mettra également en vedette les personnages cultes de la trilogie, bien queelle-même ne vive pas avec sa fille.Enfin, on précisera également que les premiers exemplaires du jeu contiendront un code de téléchargement permettant de récupérer un costume pour. Concernant une éventuelle localisation, il faudra attendre l'habituel communiqué de, mais vu l'historique de la saga et notamment de la trilogie, sa localisation est assurée à 100%.