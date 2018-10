Falcom

Voilà une bien belle nouvelle en ce mercredi matin. La société Japonaisevient d'annoncer que les ventes totales deavaient dépassés les 500 000 unités mondialement et la société Japonaise publiera une édition(cadeau de Noël) du jeu surau Japonau tarif deCette édition très spéciale decomprendra deux cartes de messages à l'intérieur de la boîte du jeu, mais également un code de téléchargement permettant de récupérer un thèmeoriginal disposant d'une musique de fond arrangée ayant pour thème Noël et un set d'avatars. Une carte-message est destiné à pouvoir être utilisée pour soi-même, tandis que l'autre sera destinée à être offerte à un ami pendant la période de Noël. Les précommandes sont désormais ouvertes via la boutique en ligne de la société, mais également via la plupart des boutiques de jeux imports.