C'est un shoot'em up vertical de type arcade des années 90.L'histoire se déroule sur terre vers le 19e siècle en pleine révolution robotique.-7 mondes / 10 boss.-Choix parmi quatre personnages différents.-Jouable en local en coop.-Classements en ligne.

Éditeur : Indienova Développeur : Screambox Studio Genre : Shoot'em up Disponible sur PC Prévu sur Switch Date de sortie : N.C. (Switch)

posted the 10/23/2018 at 05:30 PM by nicolasgourry