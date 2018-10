Bienvenue à Neo DC.Vous incarnez Shelly «Bombshell» Harrison, vous serez chargé d'éliminer le Dr. Jadus Heskel et son armée.

Éditeur : 3D Realms / 1C Entertainment Développeur : Voidpoint Genre : FPS Disponible sur PC (Accès anticipé) Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : Q2 2019 -le jeu sortira en dématérialisé et en physique-

Like

Who likes this ?

posted the 10/23/2018 at 02:20 PM by nicolasgourry