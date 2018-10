Gust





La saga Arland revient à la surprise générale avec un quatrième épisode !

Petite surprise via le dernier numéro du Weekly Famitsu. En effet, le magazine y dévoile un tout nouveau volet de la saga Atelier , probablement un quatrième épisode de la saga Arland (qui au passage est jugée par beaucoup de joueurs comme étant la meilleure de tous les opus 3D) et dont le dernier épisode de cette sous-saga date de 2011 tout de même.



Dans une preview en ligne intitulée en Anglais "An Unexpected New Atelier Development... the 4th Arland Title is a Go !", ce qui signifie donc en Français "Un inattendu nouveau Atelier est en développement... Le quatrième titre de la saga Arland est en route !". Le magazine tease un peu plus cette annonce inattendue avec un magnifique artwork que voici :

Bien que l'annonce en question ne révèle aucunement le titre du jeu, il est toutefois précisé que Koei Tecmo avait sorti récemment Atelier Meruru : The Apprentice of Arland DX au Japon sur PlayStation 4 et Switch et que la fin du jeu bénéficiait d'une scène totalement absente de la version originale et même de la version "Plus" du jeu. Cette scène est la suivante :

Le Weekly Famitsu est publié tous les jeudis au Japon, mais les informations du magazine sont généralement divulguéess le mercredi matin (soit le mardi soir en occident). Donc attendons-nous à plus d'informations dans les heures qui viennent.