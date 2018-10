Parfois, il faut croire que les footballeurs de Ligue 1 pensent comme les amateurs de ballon rond : eux aussi aiment que la parenthèse de la trêve internationale se ferme. Cette hypothèse, ce sont les joueurs de l'Olympique lyonnais et du Nîmes Olympique qui l'ont étayée ce vendredi soir pour la reprise du championnat français après une semaine et demie de pause. Comment ? En offrant un spectacle divertissant qui, même s'il s'est achevé avec deux petites réalisations signées Dembélé et Depay, a fait plaisir aux (télé)spectateurs. Et surtout à ceux qui supportent les Rhodaniens, vainqueurs dans la difficulté et de retour sur le podium malgré des Crocos compliqués à dompter.





Speed, goal and fun



Lyon n'a pas de latéral droit de disponible ? Lyon doit faire sans Fekir, Tousart ou Cornet ? Lyon préfère ne pas titulariser Traoré, fatigué après ses deux matchs avec le Burkina Faso ? Qu'on se le dise, Lyon reste tout de même favori pour cette première affiche comptant pour la dixième journée de Ligue 1. Les locaux le prouvent d'ailleurs très rapidement, Dembélé, Aouar et Depay étant tout proches de l'ouverture du score dans le premier quart d'heure. Mais sous l'impulsion de Thioub et Depres, Nîmes montre qu'il peut également être dangereux malgré son statut d'outsider.

Avec plus de 70% de possession de balle, l'OL demeure néanmoins le mieux placé pour faire bouger le score. Ce qui survient avant la demi-heure de jeu avec un Dembélé trouvé par un long service de Marcelo et buteur de l'intérieur du droit après un contrôle de la cuisse. De quoi désespérer les visiteurs ? Pas du tout : emporté par un engagement sans faille (une petite dizaine de fautes pour la seule première période, deux cartons jaunes), Nîmes voit la frappe de Savanier déviée par Marcelo rebondir sur le poteau. Signe que les Gones ne sont pas du tout à l'abri. Surtout lorsqu'ils s'exposent aux contres.





L'efficacité, grande absente



Au retour des vestiaires, les Crocos n'ont évidemment toujours pas abdiqué. En jambes, Thioub fait des misères à l'arrière-garde lyonnaise, mais se casse les dents sur Lopes. Depay lui répond rapidement... pour le même résultat. L'impression devient désormais certitude : dans cette partie assez mouvementée, les tremblements de filets peuvent arriver à n'importe quel moment, de n'importe quel côté. Même si l'OL garde la main.

Le temps passe, mais le rythme ne faiblit pas. La capacité des deux équipes à se procurer des occasions non plus. Ainsi, Alioui manque l'égalisation de quelques centimètres pendant que Dembélé foire son face-à-face avec Bernardoni. Peu après, c'est Valls qui fait briller un Lopes impeccable. Réplique immédiate de Terrier, qui rate le break. Les dernières tentatives nîmoises sont pour Savanier et Bozok, dégoûtés d'observer Depay tuer le match et ne pas pouvoir prendre un petit point essentiel dans la course au maintien. De son côté, Lyon continue d'avancer. En divertissant tout le monde.