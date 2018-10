Toujours via le coverage de, Dreams revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo de gameplay. Ce sont donc, directeur créatif, rejoint par le designer principalet le designerqui présentent une sélection de jeux qu'ils ont construit pendant leur temps libre.Le studio a également indiqué qu'ils organisent les derniers préparatifs afin de permettre à plus de monde possible de participer à la bêta.