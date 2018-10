Gears 4 est dans l'esprit d'Halloween à partir du 23 octobre !



Gagnez 3XP dans les playlists d'Halloween avec un bonus global encore plus important la semaine prochaine.



Stay Frosty v2 est en direct dès maintenant, jusqu'au 22 octobre.



L'équipe Delta classique participera à la série 3 ce vendredi.

HALLOWEEN APPROCHE

Pumpkin Ball

Événement Purée de monstres ( horde)

XP X3 et plus

Gear Pack Halloween

Ensemble Zombie



Zombie Ben Carmine

Zombie Anthony Carmine

Zombie Gary Carmine

Zombie Dom

Zombie Minh

Zombie JD

Zombie Reyna

Oscar le zombie

Zombie Kait

Zombie Del

Peaux d'armes zombies

Emblème du Carmin Zombie



Jour des Morts



Le Jour des Morts Marcus

Le Jour des Morts Baird

Le Jour des Morts Anya

Le jour de la mort Del

Jour des Morts JD

Le jour des mort Kait

Le Jour des Morts Oscar

Le Jour des Mort Reyna

Jour des Morts 2017 Peaux d'Armes

Emblème du Jour des Morts 2017

Stay Frosty

Gear Pack Delta

Bienvenue à un Quoi de neuf Gears ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine en Gears :,Une de nos choses préférées dans Gears, c'est que nous aimons nous imprégner de l'esprit des moments culturels du monde entier. Cette période de l'année signifie qu'il est temps de devenir tous effrayant pour notre prochain événement d'Halloween du 23 octobre au 5 novembre !Les Têtes de Lanterne de Juvie sont de retour avec le retour de l’événement citrouilleSi vous n'avez jamais joué à Pumpkin Ball auparavant, ce remix de Dodgeball réduit les temps de respawn à 1 seconde pour une expérience plus effrayante. Attendez-vous à des chocs lorsque des ennemis réapparaissent de nulle part.Cette année, nous avons mis la barre plus haut en ce qui concerne le mantra du mode qui consiste à être " là où les morts ne restent pas morts longtemps ". Pumpkin Ball a maintenant trois nouveaux éléments en plus du changement de la minuterie de réapparition : l'auto-rétablissement de la sante presque instantané, et moins de munitions dans vos armes de départ.Comme une véritable expérience d'horreur zombie, les Headshots sont votre meilleure chance de survivre à l'assaut de vos ennemis. Tu peux garder ton sang-froid ?Les monstres envahiront cet Halloween ! Monster Marsh est une riche liste d'ennemis de l'essaim seulement, avec 25 variantes de vagues en difficulté normale et folle. Horde avec la folie de la Horde Frénésie (difficultés normales et folles).Si vous n'avez jamais joué à Monster Mash auparavant, il inclut également des ennemis rares de la Horde (comme le sniper Swarm) et des combinaisons de vagues aléatoires.Nous inclurons également chaque skin d'arme de Midnight Omen dans la piscine pendant toute la période d'Halloween. Bien que ce ne soit pas la meilleure façon de traquer une peau d'arme spécifique, on ne sait jamais si ce tour pourrait se transformer en gâterie !Monster Mash et Pumpkin Ball offriront tous les deux XP x3 jusqu'au 26 octobre. Pourquoi le 26 octobre ? Parce qu'à partir de vendredi prochain, nous allons profiter de notre plus gros bonus XP pour une semaine entière dans le monde entier avec Gears 4. Nous laisserons tomber le numéro la semaine prochaine dans Quoi de neuf ?.L'ultime collection des personnages de Zombie et du Jour des Morts déjà sortis est dans le nouveau Lost Souls Gear Pack qui arrive vendredi 26 octobre !Parmi les 10 personnages zombies sanglants - dont le trio Zombie Carmine - et les 9 personnages de jour des morts ornés de manière élaborée, vous avez le choix. Le Jour des morts et des zombies de 2017 est également inclus pour s'assurer que vos armes ne manquent pas non plus de plaisir.Voici la liste complète de ce qui est offert dans le nouveau pack à son arrivée vendredi prochain :Ce pack sera disponible du 26 octobre au 5 novembre comme variante de crédit 400 et 2000. Le Mega Pack Lost Souls et le Mega Pack Pack seront également disponibles pour un rabais de 50% jusqu'au 5 novembre.La semaine dernière, nous avons lancé la première version de Stay Frosty avec l'intention de développer le mode à l'aide des commentaires de la communauté.La version 1 consistait à essayer quelque chose de nouveau avant de passer à quelque chose de plus traditionnel.La version 2 est maintenant disponible avec une prise beaucoup plus traditionnelle - un Kaomax très fort, un pistolet centré sur la tête (un Boltok cette fois) et 1 frag commence avec un rayon de dégâts réduit. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans notre fil de discussion officiel ou en envoyant un tweet @CoalitionGears. N'oubliez pas que Stay Frosty disparaîtra pendant un certain temps après ce week-end, avec les défis associés aux battements de cœur.Les variantes classiques de Marcus, Dom, Cole et Baird sont les stars de notre Octobre Series 3 drop !Une fois qu'ils entreront dans la série 3 ce vendredi, les quatre personnages deviendront tous les quatre craftable avec de la ferraille et découvrable dans n'importe quel Gear Pack. Si vous ne les avez pas déjà ajoutés à votre collection, allez les chercher !A la semaine prochaine