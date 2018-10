Voici donc le principe du machin, comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a six personnages de jeu de combat. Vous devrez me donner le nom exact de ces six personnages pour trouver le nom du jeu qu'on cherche aujourd'hui. Les initiales de chacun des personnages sera une lettre du jeu en question.



Ceci dit, pour les petits malins qui balanceraient tout au pif comme des gros porcs, j'exigerais qu'un seul personnage par commentaire soit mentionné . Si vous balancez le nom des six personnages en un seul commentaire, c'est pas fairplay, et je supprimerais immédiatement votre réponse en plus de vous infliger un malus de - 2 points. (Oué, parce que au moins comme ça je suis sûr que vous allez jouer le jeu de manière réglo, ça reste un concours, pas une bagarre )

Me voici de retour (pour vous jouer un mauvais tour, bla bla bla, on connait la chanson) avec cette fois-ci une énigme bien foireuse (comment ça, "comme d'hab" ?), parce que pour la lettre précédente, j'avais la flemme et franchement aucune idée de ce que je pourrais vous proposer. Et puis je voulais gagner du temps en zappant cette étape pour vous proposer le test d'Unreal sur Amiga au plus vite, car le concours traine en longueur et nous arrivons déjà à la fin de l'année 2018. J'ai déjà prévu l'après abécédaire sur Retro Gamekyo et beaucoup de nouveau test retrogaming sont sur le feu, donc j'aimerais boucler ce concours rapidement