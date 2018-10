INFOS





La saga Virtual-On revient en force sur PS4 !

Aujourd'hui-même, Sega a annoncé sur le compte officiel de la société "Tanita" que les trois premiers volets de la saga de mecha Virtual-On , à savoir Virtual-On : Cyber Troopers , Cyber Troopers : Virtual-On Oratorio Tangram (version 5.66) et Cyber Troopers : Virtual-On Force allaient débarquer dans un futur relativement proche au Japon sur PlayStation 4.



Ces titres là seront bien évidemment des portages. Virtual-On : Cyber Troopers pour commencer est sorti en Arcade et sur Saturn en 1996, Cyber Troopers : Virtual-On Oratorio Tangram (version 5.66) quand a lui est sorti en Arcade et sur Dreamcast en 1998, mais également via le Xbox Live de la Xbox 360 en 2009. Enfin, Cyber Troopers : Virtual-On Force est sorti en Arcade en 2001, puis sur Xbox 360 en décembre 2010, le tout bien évidemment uniquement au Japon.