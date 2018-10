Source du scan (Twitter): @YonkouProd Source du scan (Twitter): @YonkouProd

#KingdomHeartsIII fait son apparition dans un nouveau numéro du magazine japonais V-Jump ! La Xité du crépuscule et le monde de l'Olympe y sont à l'honneurVoici ma traduction du contenu :Autre information, d'après un communiqué de presse, #KingdomHeartsIII sera présent à la #PGW2018 sur le stand de Square Enix France (hall 1, C023)Les visiteurs pourront y découvrir 2 démos jouables : celle du combat de boss contre le Titan de roche dans l'Olympe et celle du monde du Coffre à jouets.Le communiqué annonce également la présence d'une vaste scène qui accueillera développeurs et talents venus présenter les divers titres de Square Enix ainsi que du gameplay en direct.Des livestreams seront également organisés sur scène tout au long du salon etrediffusés sur les réseaux sociaux de @SquareEnixFR (Twitter). Les horaires de diffusion et les talents présents seront communiqués prochainement.