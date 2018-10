Anime/Manga

Il y a 41 ans, le Roi de la planète Vegeta a eu un enfant, qui sera bientôt amené à être connu comme étant Vegeta, le Prince des Saiyans, et qui aura des compétences de guerrier digne des plus puissants. Dans le même temps, son fidèle serviteur Paragus avait également la joie d’accueillir une nouvelle vie, Broly, qui jouissait d’un potentiel encore moins exploité que Vegeta. Jaloux, le roi Vegeta a demandé l’exil de Broly (enfant) sur une planète sombre et lointaine, à l’intérieur d’une petite capsule spatiale. Furieux, Paragus trahi alors le roi Vegeta afin de partir à la recherche de son fils bien-aimé, qu’il retrouve sur une planète orageuse. Dans son désespoir, il perd le chemin du retour sur sa planète en même temps que son vaisseau, endommagé par l’impact de l’atterissage…



Plusieurs années plus tard sur Terre, 6 Dragon Balls sont volées au laboratoire de Bulma par Freezer, qui vient de ressusciter après le Tournoi du Pouvoir. Il souhaite toujours réaliser ses ambitions. Pendant ce temps, une patrouille de l’armée de Freezer retrouve Paragus et Broly dans les confins de la galaxie, et les emmènent devant Freezer qui souhaite renforcer ses unités de combat avec des soldats plus puissants. Surpris par la force de combat de Broly hautement entraîné, Freezer agite la tenue ensanglantée de Paragus et se dirige vers le continent de glace, là où la 7ème Dragon Ball est détectée. Goku et Vegeta se dépêchent aussi d’aller chercher la dernière Dragon Ball perdue dans la région de glace, mais ils font une nouvelle fois face à leur éternel rival Freezer, et au surpuissant Broly. Le terrible combat ne fait que commencer…