"Nous étions une nouvelle équipe, un nouveau studio, Gears revenait après avoir été de coté pendant un certain temps et nous ne voulions pas gâcher la formule, nous ne voulions pas trop la changer parce que nous voulions prouver que nous pouvons construire une expérience Gears of War authentique.



Maintenant que nous l'avons fait et que les gens ont accepté Gears 4, c'est l'occasion avec Gears 5 d'introduire de la nouveautés . Nous voulons vraiment montrer ce que nous voulons faire avec la franchise et où nous voulons l'emmener ; qu'il s'agisse de changer les mécanismes de base, la façon dont nous racontons l'histoire, ou la façon de faire certains aspects des contrôles et du gameplay, ou qu'il s'agisse d'atteindre avec de nouveaux types de gameplay mobile et tactique sur PC".

Après avoir fait ses preuves avec Gears of War 4, The Coalition veut maintenant montrer les muscles après un 4eme épisode qui a jouer la carte du classique.Gears of War 4 était un jeu solide, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le problème que les gens ont le plus souvent cité était qu'il s'en tenait trop à la formule de la franchise, et n'a pas vraiment essayé quelque chose de nouveau. Bien que la série ait été remise par Epic Games à The Coalition, un nouveau studio, Gears était toujours... enfin, Gears.Avec Gears 5, cependant, The Coalition va vraiment changer les choses. Dans une interview accordée à la chaîne Nerdbunker sur YouTube (que vous pouvez voir ci-dessous), le patron de The Coalition, Rod Ferguson, a déclaré qu'avec Gears of War 4, le studio voulait faire ses preuves, et maintenant qu'il l'a fait et a montré à tous qu'il pouvait effectivement construire une expérience Gears of War authentique, avec Gears 5, ils vont être beaucoup plus ambitieux sur tout le plansEspérons qu'ils tiendront leurs promesses. Gears 5 est prévu pour un lancement en 2019 sur Xbox One et PC.Merci à NobleSwan pour l'information