Après 13 mois sans mise à jour de l'histoire principale, le scénario de(version japonaise) est enfin de retour avec une nouvelle scène !D'après, cette nouvelle histoire est directement en lien avec celle deet aura pour personnal principal :J'en profite également pour vous dire que j'ai commencé le mois dernier une nouvelle émission d'actualité sur la série Kingdom Hearts intitulée :4 épisodes pour le moment :Comme ce nouveau contenu de l'histoire principale de KHUx est riche en information, la prochaine vidéo de Paopu Garden sera consacrée à la présentation de cet épisode mobile et fera le point sur les derniers événements.

posted the 10/11/2018 at 08:31 PM by chronos