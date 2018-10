films

Je vous propose de découvrir le nouveau numéro du podcastqui vous donnera mon avis sur le. Akira Toriyama a écrit une histoire entièrement nouvelle, avec une toute nouvelle approche de Broly et de Paragus. L'époque où se déroule l'histoire est également nouvelle par rapport au film Broly de 1993, puisqu'on se situe ici à un temps où Goku et Vegeta savent se transformer en Super Saiyan Blue, et où Freezer se transforme en Golden Freezer. Dans le film de 1993, Gohan n'est encore qu'un enfant.Le film sortira des les cinéma japonais le 14 décembre 2018.Auteur : Akira ToriyamaStudio : Toei AnimationRéalisateur : Tatsuya Nagamine (One Piece Film Z, One Piece Heart of Gold)Scénariste : Akira ToriyamaCharacter Design : Akira ToriyamaResponsable Animation : Naohiro Shintani (animateur sur One Piece TV/Film Z & One Piece 3D2Y)Directeur Artistique : Kazuo Ogura (One Piece Film Z, One Piece Film Gold, Altair)Réagissez, commentez, partagez bref votre avis nous intéresse !