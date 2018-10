Voici donc l'event d'halloween de retour sur Overwatch, cette année pas de grand changement le mode PVE est du retour dans sa version Normale et en illimité.De nouveaux spray et costume sont a débloquer comme a chaque fois:La liste des cosmetiques est mise a jour sur le site a vous de voir se qui vous manque:Bonne event a tous profitez en jusqu'au 31 octobre...Apres quoi des le 2 Novembre c'est la Blizzcon qui sera de retour.

posted the 10/09/2018 at 07:29 PM by tizoc