Gabriel Koenig

Dans le AMA de Reddit , vous avez dit que vos capacités artistiques étaient limitées, et pourtant votre jeu ne ressemble à aucun autre, a une simplicité bienvenue dans ses traits et une efficacité qui transforme quasiment chaque écran en une œuvre d’art. Est-ce que c’est de la fausse modestie, un manque de perspective pour s’auto-juger ou bien juste un objectif visé que vous n’avez pas encore atteint ? Dans le dernier cas, sur quoi travaillez-vous pour vous améliorer ?

Quelles influences aviez-vous en début de projet? Est-ce qu’elles ont évoluées durant le développement ? Votre jeu m’a rappelé (par certains aspects) La 4° Dimension et la science-fiction de cette période.

La dichotomie entre ce paisible robot plein de bonnes volontés, la tranquillité de l’espace et la destruction que le joueur peut entrainer est un aspect majeur du jeu. Qu’est-ce qui est apparu en premier dans votre tête ? C’était prévu ainsi depuis le début ?

La « subversion positive » pourrait être une bonne accroche pour décrire l’histoire de ce jeu. Est-ce que c’est quelque chose que vous ressentiez, que vous vouliez exprimer ? Ou bien je délire ?

Quels enseignements vouliez-vous que le joueur retire du jeu lors de sa conclusion ? Des avis que vous certainement du lire depuis la sortie, pensez vous que votre objectif a été accompli ? Si ce n’est pas le cas, que feriez-vous différemment ?

Quelle fut la partie la plus difficile du développement? La plus simple ? La plus amusante ? La plus fastidieuse? Et pour quelles raisons?

Les Nindies n’ont pas mis Jettomero en avant, du moins en ce qui concerne les videos européennes. Avez-vous contacté Nintendo ? Si oui, avez-vous des conseils pour vos collègues développeurs qui souhaiteraient bénéficier d’une telle promotion ?

Les chiffres de vente de votre jeu vous permettent-ils de vivre et de travailler sur votre prochain projet? Si vous avez les chiffres pour la version Switch, est-ce que « l’effet Switch » (à savoir des indés qui se vendent mieux sur cette plateforme) a fonctionné ?

Quels sont vos plans futurs? Vous avez un projet vidéoludique en cours ? Vous pouvez nous en dire plus si c’est le cas ?

Qu’est-ce qui se passe à Vancouver? Entre Klei, Red Hook et vous (sans compter ceux que nous oublions), il semble y avoir un secteur vidéoludique très actif et qualitatif. Est-ce que vous assassinez les mauvais développeurs ? Si oui, donnez-vous leurs cadavres aux requins du Pacifique ?

