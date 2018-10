Actualité

Todd McFarlane nous fait miroiter un film Spawn depuis quelques temps à présent, et bien que le projet ait pris du retard (le tournage était prévu en février 2018 il fut un temps), les dernières annonces du casting laissent entrevoir une concrétisation de plus en plus forte du projet - et c'est au cours de la NYCC que le créateur du personnage s'est à nouveau épanché sur ses ambitions.

De la même façon qu'il avait déjà envisagé d'étendre Spawn au-delà d'un seul film solo, McFarlane a donc confirmé que le premier film à venir, avec Jamie Foxx dans le rôle titre, ne doit être que la première pierre d'une trilogie déjà pensée. Bien entendu, il faudra compter sur le succès du film pour pouvoir entamer la suite, mais le très petit budget alloué à Spawn est là pour minimiser la prise de risques - la rentabilité pouvant se faire très rapidement.

Notons que Spawn semble dénoter de réelles intentions artistiques de la part de McFarlane et ses équipes - l'embauche de Greg Nicotero pour le design du costume, la promesse d'effets spéciaux pratiques plutôt que numériques, ou l'envie de montrer le héros comme un croquemitaine. En soit, il ne reste qu'à attendre que le tournage se fasse vraiment. Non pas qu'on n'aime pas écouter McFarlane parler de son film, mais il serait temps de le réaliser !