À la semaine prochaine nous parlerons de l'OST de fable III

Pour cette semaine nous faisons une pause dans la découverte ou la redécouverte des Ost's des différents fable et nous nous penchons sur les portes Démoniaques de Fable premier du nom.Emplacement de la porte : Guilde des hérosDescription : "Ton chemin est sombre. Seule une lumière peut le révéler. Et tu n'es pas assez intelligent."Solution : Allumez la lampe dans votre inventaire.Récompense : expression se faire des amis, Livre des sorts, Tatouage hurlant, Élixir de vieEmplacement de la porte : Guilde des hérosDescription : "Ton chemin est sombre. Seule une lumière peut le révéler. Et tu n'es pas assez intelligent."Solution : Allumez la lampe dans votre inventaire.Récompense : expression se faire des amis, Livre des sorts, Tatouage hurlant, Élixir de vieEmplacement : Marais de DarkwoodDescription : "Attention, voyageur, je bloque le chemin à tous sauf aux plus endurcis au combat. Si vous le demandez, mes Gardiens testeront votre courage au combat. Relevez leur défi, et la récompense que je cache est la vôtre."Solution : Tuez les vagues de Hobbes invoquées.Récompense : Ensemble d'utilisateur Dark WillEmplacement : Champs BarrowDescription : "Oh non, pas encore. Un autre aventurier osseux cherchant à piller mes richesses. Je ne suis pas intéressé par ton maigre cadre. Mets un peu de viande sur toi ! Je veux du bœuf ! Arrêtez d'être l'esclave de la perception du public et faites-vous plaisir. Des tartes, de la viande, de la bière, n'importe quoi, mais beaucoup ! Mange grand, et tu seras le bienvenu ici !"Solution : Mangez n'importe quel type de nourriture jusqu'à ce que vous soyez obèse.Récompense : Will Master's ElixirEmplacement : Chalet RoseDescription : "Je n'ouvre jamais à un premier rendez-vous. J'ai déjà eu le cœur brisé trop souvent. Je ne pouvais laisser passer que quelqu'un qui m'aimait vraiment."Solution : Offrez à la porte un cadeau comme des roses ou une boîte de chocolats. De plus, le demander en mariage fonctionnera, mais ce n'est pas recommandé car c'est cher.Récompense : L'équipement lumineux de l'utilisateur WillEmplacement : Grottes de GreatwoodDescription : "J'ai besoin de voir ton Multiplicateur de Combat s'élever avant de me balancer."Solution : Mettez votre multiplicateur à 14 ou plus et parlez à la porte. Il est recommandé de le faire dans la grotte de Hobbe toute proche.Récompense : Épée bleuEmplacement : Pierres de sorcellerieDescription : "Je ne m'ouvre qu'à ceux qui connaissent mon nom. Si vous le connaissez, trouvez et frappez les pierres magiques pour l'épeler. Une seule personne connaît mon nom, mais je doute que vous le trouviez. Même au temple d'Avo."Solution : Épeler le mot "HITS" en frappant les pierres.Récompense : Augmentation de force , leggings en cotte de mailles, pierres précieuses et quelques livres.Note : Si vous épellez'SHIT', deux Balvérins apparaîtront et vous attaqueront.Emplacement : Clairière à trous de noeudsDescription : "Si tu peux me faire mal au visage avec une flèche, je m'ouvrirai à fond pour toi."Solution : Tirez une flèche à l'avant de la Porte du Démon avec un arc long ou une arbalète de qualité Ebony ou supérieure (un arc long ou un arc Skorm est recommandé ; l'arc Skorm peut être obtenu tôt dans le jeu). Il y a cependant une autre option. Vous pouvez utiliser une arbalète Oak Longbow/Crossbow et la charger et/ou utiliser le sort Flèche multiple. De plus, une boule de feu de niveau 3 sur le visage de la porte fonctionnera.Récompense : Élixir de vieEmplacement : Route abandonnéeDescription : "Quoi ? Oh. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas ? Ma vue n'est plus ce qu'elle était. L'un d'eux était un chevalier galant. Son armure d'assiette était si brillante. Probablement dans quoi mes yeux se sont fourrés. Puis il y avait un mage maléfique, portant les robes magiques les plus sombres que vous ayez jamais vues. Le dernier était un voyou, un bandit, un peu comme les gars d'ici."Solution : Portez l'ensemble Bright Plate et parlez à la porte. Répétez le même processus tout en portant la tenue de Dark Will et la tenue Bandit, dans cet ordre.Récompense : La masse du DollmasterSPOIL a suivre : Dans Fable : TLC et Fable Anniversary, si vous terminez la bataille finale et choisissez de porter le masque de Jack of Blades, il ne peut être enlevé et vous empêchera de porter le Bandana de bandit , vous empêchant ainsi d'ouvrir la porte. .Emplacement : Headsman's HillDescription : "Ce n'est qu'en battant un autre Héros au combat que je vous ouvrirai. Compris ? JSolution : Vaincre le Tonnerre pendant la quête de l'invitation du Maire.Récompense : Augmentation de mana, Casque de Tonnerre, Clé d'ArgentNote : La porte sert uniquement à vous empêcher de partir pendant le combat avec Thunder. Si vous choisissez d'exposer les actes de Lady Grey au lieu de l'épouser, vous perdrez l'occasion de combattre Thunder et la porte sera inaccessible, bien qu'il soit possible d'aller dans la zone.Emplacement : Maison griseDescription : "Les célibataires ne sont pas autorisés. Tu as besoin d'un boulet et d'une chaîne."Solution : Vous devez être mariée à Lady Grey pour entrer.Récompense : Ronok la hacheNote : Si vous choisissez d'exposer Lady Grey, plutôt que de l'épouser, il vous sera impossible d'ouvrir cette porte démoniaque.Emplacement : Cimetière LychfieldDescription : "Laisse-moi tranquille, espèce de pustule organique. Je n'ouvre que pour Nostro, l'ancien gardien de la porte. Pas pour toi. Et pas pour ce gardien de tombe rance."Solution : Ramassez les morceaux de l'armure de Nostro et remettez-les dans son squelette.Récompense : Accès à l'ancien sentier du cimetière (et éventuellement à la prison de Bargate).Emplacement : Point de vueDescription : "Vous portez le masque de valet de lame. Les Prophètes avaient prévu l'avènement d'une telle légende parmi les Héros. La montée des invocateurs dans les déchets du Nord marque l'arrivée d'une nouvelle menace pour toute chose vivante. Nous redoutons depuis longtemps ce présage. Derrière mes murs se trouve le Coeur de Feu. Là, vous parlerez aux Prophètes qui veillent sur elle. Vous pouvez entrer maintenant. Mais attention aux battements du Coeur. Il en a brûlé beaucoup avant toi."Solution : Une fois à l'intérieur, complétez les puzzles pour libérer ou tuer les Prophètes emprisonnés.Récompense : Le Coeur de FeuEmplacement : La nécropoleDescription : "Je n'ai jamais voulu être une Porte du Démon. Tout ce temps d'attente. Toutes les énigmes. Ce n'est pas une vie. Oh, si seulement j'étais né avec un coffre de clé d'argent J'adore ces petites clés en argent. Si brillant...Si argenté...Je ferais n'importe quoi pour certains des miens. Donnez-moi le vôtre, s'il vous plaît. Je te laisserai passer "Solution : Donnez à la Porte du Démon toutes vos clés en argent. Si vous avez évité d'obtenir des clés en argent avant de rencontrer la porte, il l'acceptera et l'ouvrira immédiatement. Sinon, il est conseillé d'ouvrir la porte après avoir ouvert tous les coffres en argent, car vous ne récupérerez pas les clés.Récompense : Le BereaverPour du Du butin supplémentaire : L'océan qui entoure l'île a une réserve immédiate de 5 poissons lune, pesant jusqu'à près de 50 livres et 3 pieds de long.Description : "C'est dur d'être une porte en pierre. Tu sais quand j'ai eu une relation physique pour la dernière fois ? Non ? Essaie "jamais". J'ai donc décidé de vivre par procuration. Maintenant, je ne m'ouvre qu'aux "hommes du monde", et je crains que vous n'ayez même pas encore quitté la maison. Reviens quand tu seras un vrai étalon."Solution : Faire l'amour 10 fois.Récompense : Chapeau de proxénète