nous propose de découvrir en simulcast, la série Sword Art Online: Alicization ep 1 vostfr (Sword Art Online Saison 3), adaptation de la série de light novels de Reki Kawahara. L'anime Sword Art Online: Alicization adaptera l'arc Alicization, la série fera suite aux deux animés déjà sortis en 2012 et 2014 et réalisés par Tomohiko Itô au sein du studio A-1 Pictures. L'anime est prévu pour octobre 2018, au Japon.Kirito se réveille dans un gigantesque monde virtuel fantastique. Sa mémoire lui faisant défaut, il se lance à la recherche d’indices. C’est au pied d’un arbre noir qu’il fait la rencontre du jeune Eugeo. Bien qu’étant un NPC, un personnage de ce monde virtuel, ce dernier est capable de ressentir et d’exprimer des sentiments humains. Alors que Kirito continue à chercher un moyen de se déconnecter, il se souvient avoir déjà couru avec Eugeo sur la montagne où ils se trouvent. Mais comment est-ce possible, ce souvenir ne devrait normalement pas exister ? Qui plus est, une jeune fille aux cheveux blonds est présente dans ce souvenir : Alice. Un nom qu'il ne faut à aucun prix oublier...nous propose de découvrir la nouvelle série. Premier manga de création française à être adapté en série d'animation par un studio japonais, l'anime sera disponible en simulcast sur Crunchyroll et Wakanim à partir du 8 octobre 2018.L'histoire est adaptée du célèbre manga français créé par Tony Valente et publié par Ankama depuis 2013. L'œuvre est déjà traduite en 6 langues, dont le japonais. Le tome 10 est sorti le 21 septembre dernier. C'est Yûsuke Fujita, producteur chez NHK Enterprises (la chaîne du service public nippon), qui a découvert ce manga et souhaité en faire une série TV.L'animation est produite par le studio Lerche, sous la direction de Seiji Kishi (Classroom of the Elite, Assassination Classroom, Asobi Asobase). Un cas absolument unique ! La série comptera 21 épisodes et couvrira les 4 premiers tomes du manga, soit le premier arc de l'histoire.Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Comme tous les sorciers, c'est un « infecté » : un des rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures tombées du ciel qui contaminent et déciment tous ceux qu'elles touchent. Son apparente immunité lui a fait choisir une voie qui lui semblait toute désignée : devenir Chasseur et combattre les Némésis. Mais plus que ça, Seth souhaite s'engager dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres… Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le monde à la recherche du Radiant, le berceau présumé des monstres, sous l'œil terrible de l'Inquisition…