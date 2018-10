animes

nous propose de découvrir la nouvelle série JoJo's Bizarre Adventure : Golden Wind ep 1 vostfr en simulcast. L'adaptation animée de la 5ème partie du manga JoJo's Bizarre Adventure crée par le mangaka Hirohiko Araki. On retrouve David Production à l’animation, avec Yasuhiro Kimura (Three Leave Three colors) et Hideya Takahashi à la direction, Takahiro Kishida au chara-design et Yugo Kanno (Stardust Crusader) qui revient à la musique.L'anime Jsera diffusé à partir du 05 octobre 2018, au Japon et en France en simulcast sur ADN.Histoire :Koichi a été envoyé en Italie par Jotaro pour une mission de la plus haute importance. Il doit retrouver un jeune garçon du nom de "Haruno Shiobana" et lui prélever un échantillon de peau pour l'envoyer le plus rapidement possible à Jotaro. La fondation Speedwagon souhaite en effet faire des recherches sur l'ADN sur le garçon en question...