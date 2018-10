Le nouveau RPG Open World de Playground Games inclus aussi d'anciens employés de chez Lionhead mais pas uniquement .Dans une interview accordée à Eurogamer,, directeur créatif de, a déclaré qu'en plus d'anciens de chez Lionhead Studio Playground Games a aussi signé des gens deetBien qu'il n'y ait toujours aucune confirmation sur le nom du jeu , les rumeurs persistante vont dans le sens du retour de la licence Fable .Nous aurons peu être une réponse le 10 novembre lors du X018.

posted the 10/05/2018 at 04:28 PM by negan