Le classement de la saison 5 est maintenant en ligne - y compris le retour de la course aux armements classée.



2v2 Gnashers Only sera disponible en tant que Playlist Classement Compétitif la semaine prochaine.



Optic Gaming sont champions de l'Open de San Diego !



Une nouvelle version de Stay Frosty arrivera la semaine prochaine dans le cadre des célébrations de l'anniversaire de Gears 4.

Saison 5

Classement



- Équipe Deathmatch

- Roi de la Colline

- Balle au prisonnier

- Gardien

- Course aux armements



Compétitif



- Escalade

- Exécution

- 2v2 Gnashers seulement (arrive la semaine prochaine)

CGU Diamant Femme



Gagnez n'importe quel Placement Diamant sur n'importe quelle playlist de la Saison 5.



Terminer la Saison 5 du Défi des personnages (lancement début novembre)



CGU [EXPURGÉ] Femme



Terminer la Saison 5 du Défi des personnages (lancement début novembre)



Skin's d'armes .



Lanzor

Boomshot

Arc

Overkill

Exécuteur

Bienvenue à un autre Quoi de neuf ? ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears of War 4 :La saison 5 est arrivée dans Gears of War 4, ce qui signifie qu'il s'agit d'un retour aux matches de placement pour prouver votre valeur. Cette saison, nous avons remis la course aux armements dans la sélection des playlists avec un autre nouveau venu excitant - 2v2 Gnashers Only !2v2 Gnashers Only est tout ce à quoi vous vous attendez - des boîtes 24/7, en compétitif et le tout premier mode de jeu pour 2 personnes à avoir un suivi de classement. Nous sommes impatients de vous le remettre entre les mains. En raison du besoin de quelques derniers ajustements finaux pour s'assurer que tout fonctionne correctement, nous lancerons 2v2 Gnashers Only dans la Saison 5 la semaine prochaine lorsque notre prochaine mise à jour arrivera. Restez à l'écoute pour connaître le moment précis où la mise à jour sera diffusée.En parlant de ça, nous sommes aussi au courant de quelques problèmes de statistiques sur GearsofWar.com basés sur la façon dont nous configurons notre suivi 2v2 Gnashers . On vous a entendu et on s'en occupe. Pour rappel, voici la liste complète des Playlists et des Récompenses de la Saison 5 - y compris les Peaux d'Armes très demandées :Voici les récompense et la façon d'obtenir les récompenses :Nos célébrations d'anniversaire de 2 ans seront un peu plus petites que l'an dernier, mais nous laisserons tous les détails dans le prochain numéro de What's Up.C'était génial, ce week-end. Le Gears Pro Circuit San Diego Open a livré une grande partie de ce qui fait la force de Gears Esports - des jeux incroyables, des sorties surprises, des outsiders qui font leur marque et beaucoup de drame.Optic Gaming a remporté un autre championnat et reste invaincue à l'Open de San Diego ce week-end. Le Ghost Gaming, son rival en finale, a sans doute été la plus grande menace pour l'équipe d'Optic tout au long du week-end en raison de sa performance face à de nombreuses équipes, un retour en force après un résultat inférieur aux attentes à la Nouvelle Orléans.En fin de compte, Optic Gaming a eu le dessus en finale après avoir battu Ghost Gaming plus tôt dans le tournoi - avec Ghost Gaming ayant besoin de gagner deux des trois meilleurs des trois séries pour remporter le trophée. Optic Gaming a mis fin aux espoirs d'un deuxième championnat de saison 2 pour Ghost en s'imposant 2:0 et en s'adjugeant le titre de champion de San Diego.A la semaine prochaine