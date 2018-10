PS : Pour les retardataires ou ceux ayant oubliés/ratés l'info, il est toujours possible de récupérer le trio de starters de la 7G avec leur talent caché en s'abonnant à la Pokébanque. Et cela jusqu'auVoila qui conclut ce petit rappel des distributions en cours pour les jeux Pokémon. Amusez vous bien avec vos futurs recrues. A bientot.

Distribution de Reshiram et Zekrom

posted the 10/04/2018 at 06:47 PM by sonilka