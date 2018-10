Le 1er octobre, outre une légende de la chanson française,, des suites d’un cancer du poumon. Né à Londres en 1966 mais ayant grandi dans le Nord industriel à Sheffield, Ben Daglish va à la même école que le programmeur et musicien Antony Crowther, avec lequel il formera le duo W.E.M.U.S.I.C. (« We Make Use of Sound In Computers »).. Ces dernières années, il avait participé à divers concerts rétro, notamment ceux du groupe danois Press Play On Tape aux côtés de son confrère Rob Hubbard. Il avait d’ailleurs hâte de jouer le 13 octobre en Norvège alors que l’état de sa maladie s’était stabilisé… On se consolera donc avec plus de quatre heures de musique, couvrant (a priori) l’intégralité de ses compositions sur Commodore 64 :