C'est donc le 9 octobre que commenceras l'event annuel d'Halloween pour Overwatch, et comme d'habitude Blizzard tease les nouvelles skins qui seront ajouter cette année...Tout d'abord DoomfistEt aussi MoiraSuite a un leak dans le PTR il y a quelques semaines l'on connaissais le fait que au moins 6 skins allais sortir, dont une version Jason (surement Soldier 76), et l’épouse de junkenstein...(apparament Sombra)Les autres skin seront dévoilées au fils de jours.

posted the 10/04/2018 at 02:24 PM by tizoc