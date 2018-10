Après le succès mondial de son jeu, Sony récidive avec l'homme araignée en nous lâchant une nouvelle bande annonce de ses prochaines aventure sur grand écran: Spiderman New generation (Spiderman Into the Spiderverse en VO).



Bien que le titre du film y fasse mention, la vidéo comporte du spoil en lien avec le multi-verse, vous êtes prévenus.







Le dernier né du studio Sony Animation, à qui l'on doit Tempête de boulettes géantes, Les Schtroumpfs et Hotel Transilvania, est prévu pour une sortie en salle le 12 décembre 2018.