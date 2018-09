LE FAIT DU MATCH



Miazga faute, Tatarusanu sauve ! Alors qu'ils tiennent un nul quasi inespéré, les Canaris se plombent. Corner de Nabil Fekir, repoussé par Ciprian Tatarusanu qui s'effondre : faute pour Nantes. Seulement, Rene Krhin conteste, prend un jaune... et fait douter l'arbitre, qui fait appel au VAR. Conséquence, une faute complètement inutile de Matt Miazga sur Houssem Aouar était passée inaperçue : penalty. Heureusement pour le FCN, Ciprian Tatarusanu est allé sauver ce point miraculeux d'une envolée magnifique (81ème).



LES BUTS



1-0 (22ème) : Aouar ouvre la marque ! Après une belle remontée de balle de Bertrand Traoré, côté droit, Houssem Aouar est trouvé à l'opposé, il déborde et sert Fernando Marçal. Le latéral trouve Moussa Dembélé en pleine surface, mais manque son contrôle qui revient sur Aouar. Le milieu de terrain ne se pose pas de question et place une frappe sèches à ras de terre au milieu d'une forêt de jambes. Ciprian Tatarusanu est pris sur sa gauche.



1-1 (62ème) : Nantes revient miraculeusement ! Outrageusement dominés en deuxième période (lol), les Canaris développent doucement leur jeu côté droit... jusqu'à Gabriel Boschilia. L'ailier argentin démarre, se met sur son pied gauche et envoie une frappe tendue, très basse... trop basse pour Anthony Lopes qui voit le ballon passer au ras de son poteau.