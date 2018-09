Thème des Halls Hurlants

Thème du mémorial de Marcus

J'ai fait le tour du monde

J'ai vu un million de choses

J'ai combattu dans d'innombrables guerres

Et dîné avec beaucoup de rois.



J'ai vu les aurores boréales

J'ai compté toutes les étoiles

J'ai été à l'intérieur et à l'extérieur des anneaux de Saturne

Et a commencé sa vie sur Mars.



Je parle couramment toutes les langues

J'ai goûté chaque cuisine

J'ai séjourné dans tous les palais

Et vécu ce dont les gens rêvent.



J'étais là quand ça a commencé

Et je sais quand ça finira

Mon seul ennemi est l'homme.

Pourtant, tu es toujours mon ami le plus cher.



J'ai inventé l'évolution

Je t'ai donné ton premier souffle

J'étais là lors de votre conception

Et je serai là au moment de la mort.



Poème de Marcus Pete Robert Welfare.

Nous voici à la fin de notre épopée sur l'OST de Fable II , à partir de la semaine prochaine nous commencerons un nouveau périple sur l'OST de Fable III.Les Halls Hurlants sont une série de petites salles et de passages qui servent de lien entre South Westcliff et North Westcliff. Vous les découvrez d'abord dans la quête principale du scénario de Fable II, dans laquelle vous suivez une femme qui souhaite sauver son fils. Mais attention, il y a une dizaine de Balvérines dans les salles, ce qui peut être assez difficile pour ceux des niveaux inférieurs. La femme dit : "Enfants, je vous apporte de la chair..." d'une voix démoniaque profonde. Elle se transforme alors en Carcajou Blanc et attaque, vous y ayant probablement conduit pour laisser les autres Carcajous vous dévorer, vous et Hammer. Ceux qui essaient d'être intelligents et de tuer la Balverine blanche avant de l'escorter seront confrontés à un rire démoniaque quand elle sautera en l'air. La femme rencontrera ensuite le joueur dans les couloirs à l'endroit où elle se transformerait normalement. Il est intéressant de noter que Hammer ne commente pas votre tentative apparente de meurtre ou la disparition de la femme.Le thème du Mémorial de Marcus est joué dans le Sanctuaire ( qui contient aussi le poème de Marcus ).Le nom du poème fait référence à "Marcus Welfare", un développeur qui a travaillé sur Fable . Il est décédé à l'âge de 19 ans.Pendant le générique, l'équipe de développement a écrit une section en mémoire pour Marcus Welfare.Le poème a été écrit par Marcus lui-même.Vous aimez ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice).