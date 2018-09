Tests

Il y a déjà un an, Nintendo sortait dans la précipitation sonsur Switch, sans que l’on ne comprenne encore aujourd’hui pourquoi les mecs furent aussi bourrins dans la façon de faire les choses, le noël de la machine étant de base assuré tandis que les mois qui suivaient manquaient un peu de poids lourds. Résultat, un titre fort sympathique mais qui avait de gros problèmes d’optimisation, et pas seulement sur son rendu tant les principales tares résidaient dans un système de jeu blindé de lourdeurs inexplicables, la pire étant de devoir laisser sa console allumée pour maintenir le compteur de ses Lames en mission, les mêmes dont on attendait bêtement le retour devant un obstacle pour en exploiter la capacité.Je le disais à l’époque, d’un 7, le titre aurait eu droit à un point de plus en cas de MAJ majeures pour modifier tout cela (ce qui n’aurait en aucun cas fait perdre de l’intérêt au produit, et c’est ça le plus triste). Le suivi du jeu fut très correct, on le reconnaît, mais j’attends toujours et désormais sans espoir ces modifications. A la place, une extension préquelle aussi satisfaisante que frustrante : il suffit d’y jouer pour se rendre compte que les développeurs étaient parfaitement au courant des principaux problèmes puisqu’ils ont ici disparu.Bon par contre, on va d’abord faire un démenti au niveau de la communication.disait qu’il était tout à fait possible de faire cette préquelle sans avoir touché au jeu de base. Alors ok, techniquement, c’est possible (vous mettez la cartouche dans la console, ça fonctionne #magie) mais dans les faits, ceux qui n’ont pas joué à l’aventure principale risquent d’être totalement largué par le scénario car même s’il est assez simple aux premiers abords, il utilise dès le départ des noms et termes qui échapperont totalement aux non-initiés. On sent que derrière le marketing, l’extension reste évidemment faite pour les connaisseurs, tandis que les autres auront la même impression que lorsqu’ils se sont tapésla première fois, mais sans le codex.Que ce soit avec le Season Pass ou la version boîte, il vous en coûtera donc une trentaine d’euros (35-40€ en physique quand même) et vu tout ce qui est déjà sorti entre temps, on peut quand même dire que l’affaire est bonne au regard du contenu. Il y a eu mieux, mais il y a surtout eu pire. Le titre offre tout de même environ 25h de jeu pour torcher l’aventure et les quêtes secondaires (qui ont le mérite d’être majoritairement scénarisées à défaut de pousser la mise à en scène), et il y aura même matière à gratter quelques heures supplémentaires en tentant les quatre boss spéciaux qui ont le don de vous faire comprendre votre douleur (le tout dernier est level 100).Oui, cette extension est évidemment moins complète que le jeu de base (un peu logique) mais elle se montre surtout beaucoup plus carrée dans la forme, et plus agréable à parcourir… Ou disons simplement que l’on subit beaucoup moins de temps morts. Même s’il faudra forcément passer par quelques annexes qui au moins poussent l’exploration, le titre évite de tomber dans de trop longs creux où l’on a l’impression de mouliner dans le vide. Et cela se traduit par plusieurs aspects. Déjà, scénaristiquement, le jeu va à l’essentiel et les blabla secondaires deviennent totalement facultatifs, à activer si on le souhaite lorsque l’équipe prend sa pause à l’un des nombreux feux de camp.Mais surtout, terminé ses moments où l’on était bloqué pour diverses raisons (lames non disponibles, capacités qu’on n’a pas…) puisque cette fois, il n’y a plus de roulette du genre : chacun des trois personnages a ses deux lames fixes en stock. C’est sûr que niveau personnalisation, ça devient plus limité (le reste est toujours disponible, et on peut au moins changer l’élément de chaque pilote) mais ça va beaucoup plus vite. On sait directement sur quels points s’attarder dans l’évolution de chaque lame et on sait que lorsque quelque chose est inaccessible, il n’y a plus besoin de fouiller un inventaire fait de dizaines de représentants ou d’attendre 50 minutes que l’un d’entre eux revienne de missions : il suffira juste de revenir plus tard (sachant que l’onglet sur la map indiquera ensuite clairement quelles sont les capacités requises).Là où l’aventure originale avait un rythme en dent de scie, où l’on avait franchement l’envie de lâcher le jeu quand on enchaînait les instants à être bêtement bloqué, ici, tout se montre plus clair et plus chronophage, nous laissant progresser sans accroc. D’ailleurs, et parce qu’il s’agit d’une extension forcément, les choses démarrent beaucoup plus rapidement et il faut peu de temps avant d’entrer pleinement dans le bain de l’exploration. Même au niveau du système de combat : pas besoin d’attendre 20h avant d’avoir tous les éléments à disposition. D’ailleurs à ce sujet, on notera quelques variations pour combler l’absence de lames à collectionner, comme le fait de pouvoir justement incarner nos lames en switchant en plein combat, ou encore un système d’enchaînement qui laisse davantage de liberté même s’il faudra toujours combiner les bons éléments pour obtenir le meilleur résultat.En bref, c’est moins profond, mais c’est tout simplement plus agréable. Et pour ceux qui ne veulent pas s’embêter, il y a l’option pour laisser les combats en mode totalement automatique, dont l’efficacité est presque aberrante. A part quelques couacs de temps à autre, l’IA se débrouille tellement bien qu’on est tenté de lui laisser faire le boulot, nous laissant admirer l’équipe déclencher l’apocalypse (avec tout de même possibilité de reprendre la main quand on le souhaite). Il restera quelques défauts, comme le fait qu’on en aurait voulu plus (au final, un seul territoire inédit, découpé en une demi-douzaine de zones), qu’il y a toujours beaucoup trop d’objets à looter et qu’il manque toujours un codex pour éviter d’aller se renseigner sur la toile quand il nous manque des matériaux, mais dans l’ensemble, le résultat est exemplaire pour une simple extension, et on aurait aimé que d’autres appliquent autant de motivation. Du genre pour