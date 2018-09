Playground Games a récemment publié Forza Horizon 4 qui a obtenu des notes spectaculaires. Le jeu se situe actuellement à 92 sur Metacritic et pourrait même aller un peu plus haut. Cependant, il ne semble pas qu'ils se reposent sur leurs lauriers parce que le studio embauche activement pour son prochain grand projet.Selon un rapport de Gear Nuke, Playground Games recherche actuellement 177 postes à pourvoir. La page LinkedIn du studio demande des Ingénieurs Gameplay et des Concepteurs artistique . La liste indique que ces développeurs travailleront sur "un tout nouveau projet AAA open World action / RPG". Il n'est pas clair si c'est le jeu Fable IV sur lequel l'équipe est censée travailler, ou si c'est une autre expérience .Compte tenu de la frénésie d'embauche, il semble que ce soit un nouveau jeu, distinct de celui de Forza Horizon et des équipes de Fable dont on dit qu'elles ont déjà été formées.