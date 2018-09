L'Open Gears Esports de San Diego commence demain !



La saison 5 commence lundi avec de nouvelles récompenses



4XP et Competitive Escalade tout au long de ce week-end

Vendredi

Samedi

Dimanche

Saison 5

Playlist Classement





- Deathmatch

- Roi de la Colline

- Dodegball

- Gardien

- Course aux armements *RETOUR*



Playlist Compétitif



- Escalade

- Exécution



À annoncer

- 2v2 Liste de lecture *NOUVEAU*

Récompense Saison 5

Dernière chance

CLASSIC OSOK

OSOK : Défi

Du 18 au 30 septembre

Défi : Obtenez 50 HS dans OSOK Classique entre le 18/09 - 10/01 à 10h .

Récompense : Heartbeat Longshot







Escalade

4XP Escalade et 4XP Escalade de base

Du 18 au 30 septembre

Défi : Gagner 70 manches d'Escalade Publique entre le 18/09 - 10/01 à 10h

Récompenses : Skin's Battement de coeur, Bourbier flamme



Bienvenue à un autre Quoi de neuf ? ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears of War 4 :Nous nous dirigeons vers la Californie ensoleillée pour notre prochain grand événement Esports - l'Open de San Diego !En entrant à la Nouvelle-Orléans, tout était à jouer - d'énormes changements de personnel avaient ébranlé la scène et de nouveaux talents continuaient à émerger à travers les boiseries dans le paysage concurrentiel. En fin de compte, l'événement a livré tant de moments mémorables comme une sortie prématurée inattendue pour Ghost Gaming et un retour à la gloire pour un tout nouveau Optic Gaming Roster.San Diego va certainement apporter la chaleur à nouveau, et nous ne pouvons pas attendre. Rencontrer et partager l'expérience de regarder le gameplay de haut niveau de Gears avec vous tous est toujours un moment spécial pour l'équipe - et que vous regardiez dans la foule ou que vous nous rejoigniez de chez nous, nous serons là à sauter de notre siège à vos côtés.Si vous vous joignez à nous sur le site en tant que spectateur, vous allez vous régaler. Non seulement vous aurez l'occasion de vivre l'ambiance incroyable de ces événements, mais vous et un ami pouvez être l'un des 96 ( !!!) duos qui s'affrontent sur Boxes pour remporter la grosse part d'une cagnotte de 10 000 $. Nous allons passer beaucoup de temps autour de ces stations - nous nous attendons à des matchs en 2v2 très épicés !Ryan Cleven, directeur du design multijoueur, sera également présent avec les deux tiers de l'équipe communautaire (Vectes tient le fort au studio) et la fantastique équipe Esports. Si vous nous voyez, s'il vous plaît, venez nous dire bonjour. Nous aimerions discuter, entendre vos commentaires et partager avec vous le battage médiatique de l'événement.Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'émission, joignez-vous à nous à 11 h 30, heure avancée du Pacifique, sur live.gearsofwar.com pour une émission communautaire hebdomadaire spéciale en direct de la salle d'exposition, avec une tonne d'invités spéciaux et la possibilité de poser des questions à Ryan Cleven.Pour le reste , voici quand vous pourrez regarder l'Open de San Diego sur live.gearsofwar.com ce week-end :11:30 : Community Stream - Spécial San Diego14h00 : San Diego Jour 110h00 : San Diego Jour 210h00 : San Diego Jour 3[/quote]Il ne nous reste que quelques jours avant le début de la Saison 5, le 1er octobre ! Ce jour-là, nous réinitialisons les classements sur toutes les playlists et vous devrez les regagner une fois de plus.Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre de notre prochaine saison de classement dans Gears of War 4 :Oh ouais, on a laissé tomber un mystérieux "À annoncer" à la fin. Vous pouvez trouver cette annonce sur notre volet communautaire spécial demain (nous ne manquerons pas de l'envoyer sur Twitter si vous ne pouvez pas venir).Voilà. Il. Est. Cette saison, la récompense de votre personnage Diamant pour gagner le droit de vantardise sur le champ de bataille est le CGU Femme.Pour gagner le Diamant CGU Femme, le format se déroulera de la même manière que la saison dernière - gagner un certain nombre de classements Diamant Placement à travers une variété de playlists tout en complétant le défi Season . Pour la Saison 5, vous devrez gagner n'importe quel placement Diamant sur trois playlists.Le défi du personnage CHU Femme suivra plus tard dans la saison, vers la fin octobre ou le début novembre, en raison de la façon dont les défis fonctionnent. Ne vous inquiétez pas - vous aurez trois mois entiers pour le faire. Vos placements Diamant compteront chaque fois que vous les gagnerez dans la saison, comme toujours.Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que c'est le dernier week-end pour profiter de 4XP et Compétitif Escalade, Classic One Shot One Kill ET les deux défis associés aux deux modes de jeu pour gagner des peaux d'armes !Voici un rappel de tout ce qui se passe dans Gears 4 en ce moment :Une fois complété, n'oubliez pas de vous rendre sur GearsofWar.com/My-Rewards pour réclamer.A la semaine prochaine