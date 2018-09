Et hop, à peine avoir balancer le test de Super Smash Bros. qu'on part vers de nouveau horizon (oui, le rythme de ce concours n'a plus aucun sens, mais vu que j'ai pris trois mois de retard cet été je suis bien obligé d’accélérer un peu la cadence). Aujourd'hui, on essaye de varier un peu le genre d'énigme avec un petit blindtest de l'OST du jeu qui nous intéresse et qui se planque derrière la lettre T.À priori, ce ne sera pas bien difficile, mais c'était surtout histoire de changer de la sempiternelle devinette ou du rébus.