La confiance lyonnaise. Après deux victoires de prestige à Manchester City mercredi dernier et face à Marseille dimanche, l'OL semble avoir retrouvé une certaine confiance dans son jeu. Menant 3-0 à la pause, les lyonnais ont su gérer la deuxième mi-temps, sans encaisser de but ni être véritablement inquiété par Dijon dans le jeu, et ce malgré l'expulsion de Tousart à la 66ème. Un regain de forme bienvenue dans une période où Lyon enchaîne les matches notamment à cause de la Ligue des Champions.





LES BUTS



0-1 (16ème) : Lyon ouvre le score ! Sur un contre lyonnais, Ndombele remonte tout le terrain balle au pied, puis sert parfaitement Moussa Dembélé dans la profondeur. L'attaquant lyonnais place un magnifique piqué du droit.



0-2 (19ème) : Dembélé récidive ! Après une phase de possession offensive des lyonnais, Aouar entre dans la surface. A la suite d'un contre favorable et d'une remise involontaire de Dembélé, le milieu de terrain frappe sur Runarsson. Le ballon revient sur l'attaquant lyonnais qui trompe le gardien d'une super reprise de volée acrobatique.



0-3 (35ème) : Après un joli jeu à trois sur le côté droit entre Traoré, Ndombele et Rafael, le brésilien se retrouve en position de centre. Celui-ci atterrit directement sur Martin Terrier au deuxième poteau, qui trompe Runarsson d'une tête puissante.

L'HOMME DU MATCH



Moussa Dembélé. Pour son deuxième match en tant que titulaire à l'OL, l'international Espoirs aura été plus que performant. Auteur d'un doublé en 3 minutes (16e, 19e), le lyonnais aura été de tous les bons coups lyonnais. Ne perdant que 2 ballons de tout le match et frappant 4 fois au but, il aura été précieux dans ses remises et son rôle de pivot, tout en faisant de bons appels dans la profondeur, notamment sur son premier but.





LES NOTES



Dijon : Runarsson (4), Rosier (4), Yambere (3), Ciman (5), Lautoa (4), Haddadi (6), Amalfitano (4), Abeid (4) puis Keita (6), Loiodice (4), Jeannot (non noté) puis Sliti (4), Tavares (5)



Lyon : Lopes (6), Rafael (6), Denayer (7), Morel (5), Dubois (6), Tousart (3), Ndombele (6), Aouar (7), Traoré (6), Terrier (5), Dembélé (7)