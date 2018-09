Ça donne quoi un gang bang



Kirby-Luigi-Donkey Kong-Peach ?

Au final, le seul défaut que Super Smash Bros. aura avec le temps, c'est d'être moins généreux, moins riches, moins tout que sa suite sur Gamecube, qui elle même le sera face à l'opus Wii. Etcétéra. Mais au-delà d'un simple jeu, Nintendo réalise un coup de force prodigieux. Il s'approprie un genre très codifié et à l'époque de plus en plus inaccessible aux joueurs ordinaires pour le rendre familial et amusant. HAL Laboratory s'amuse avec les règles, les remodèle, les brise avec joie et audace pour proposer une relecture du jeu de combat comme la société aura put le faire avec le jeu de course automobile ou le jeu de tennis, auparavant cloitré dans un genre simulation réaliste et austère à souhait. Dans Super Smash Bros., chaque participants à la bagarre peut bravement jouer sa chance, peu importe leur maitrise ou leur expérience, car la victoire peut venir de leur aptitude pad en main tant que de la chute avantageuse d'un item qui renversera littéralement la vapeur. La recette garantie un amusement global et intarissable qu'il est rare de trouver dans un jeu vidéo qui comporte pourtant une facette compétitive très intéressante.



Si Mario nous a déjà montré une partie de son univers, notamment par le biais de hors-série et spin-off à ses classiques aventures de plate-forme (Wario Land, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars...), Super Smash Bros., plus que n'importe quel autre titre officialise une nouvelle vaste stratégie de Nintendo. Gravitant autour de notion de fan service et de méta-univers, les licences Nintendo se développeront au sein de leur cocon créé de toute pièce et où seules les jeux Nintendo peuvent cohabiter, créant par la même occasion un marché au sein même du marché plus grand qu'est celui de la Nintendo 64. Cet état de fait s'accentuera encore plus à l'avenir avec les prochaines machines du constructeur. Mario est partout chez Nintendo, et ses copains portent la firme de Kyoto à bout de bras. Super Smash Bros. est le crossover ultime qui devient l'alpha et l’oméga d'une entreprise qui se coupe du monde extérieur de plus en plus, qui s'éloigne des éditeurs tiers pourtant historiquement très liés à elle. Namco ne veut pas faire de Tekken sur consoles Nintendo ? Qu'importe, Nintendo fera Super Smash Bros. Les jeux de football ne se bousculent pas au portillon ? Nintendo fera Super Mario Strikers. Un spectre de genre de jeu absolument incroyable sera balayé par la famille Nintendo, du base-ball au tennis en passant par le golf, même le Tetris-like et le picross (un genre de jeu de réflexion vraisemblablement inventé en Europe dans les années 20) auront droit à la visite du plombier moustachu (non, pas Ron Jeremy...) !



Plus que de l’isolationnisme, Nintendo commence à donner forme à quelque chose qui trouvera son apogée aujourd'hui. Les stars de Nintendo sont partout, quitte à faire de l'ombre à quiconque d'extérieur voudrait se joindre à la danse. Line-up de lancement pétri de jeu made by Nintendo, Amiibo à foison, apparitions de héros Nintendo dans d'autres jeux (le costume de Link dans la version Switch de The Elder Scroll V : Skyrim...), le clan Nintendo devient tentaculaire. Le microcosme Nintendo est né, le multivers Nintendo s'auto-alimentera et suffira à soutenir le business.

À la fin des années 90, la Playstation de Sony cartonne de façon indécente tandis que la 64 de Nintendo traine loin derrière. Les éditeurs n'ont plus d'yeux que pour la boite à CD du géant japonais de l'électronique. Tous ont massivement quitté l'entreprise séculaire de Kyoto avec qui ils étaient pourtant très liés auparavant pour développer une tonne de projet alléchant et très rentable avec Playstation. Konami, Capcom, Squaresoft, Namco et d'autres se font un flouz monstre grâce à l'éclat international de la Playstation, ce qui aide chacun à commercialiser leurs produits largement au-delà du seul territoire japonais. De nouvelles légendes naissent et des personnages inédits aujourd'hui reconnus arrivent sur Playstation, si bien que Nintendo doit compter plus que jamais sur ses propres mascottes pour faire tourner la boutique. Sur Nintendo 64, il n'y a pas de Lara Croft, de Solid Snake ni même de Jin Kazama ou de Crash Bandicoot.Les éditeurs tiers ne veulent pas venir sur Nintendo 64 ? Qu'à cela ne tienne, Nintendo va lui-même faire le taff et combler les manques d'un catalogue en mal de diversité. Des studios commandités développent des softs visant à mettre en scène Mario dans des occupations diverses et variées (tennis, glof, party-game...) tandis qu'un concept créé la génération précédente progresse et devient une série ultra populaire : Mario Kart. En exploitant ses personnages emblématiques, Nintendo bâtit peut-être sans le savoir les fondations d'un multivers maison qui deviendra si puissant que bien des années plus tard il sera difficile pour n'importe quel éditeur extérieur de se faire un trou convenable sur une machine Nintendo. La surabondance de titres Nintendo sur les consoles Nintendo, phagocytant les ventes d'autres jeux - et développé aux forceps pour combler des planning de sortie sans ça affreusement vides - vont habituer le joueur à une certaine logique : les consoles Nintendo sont bonne pour jouer aux jeux Nintendo et rien d'autre. Une logique qui perdure encore aujourd'hui.En parallèle de cette tendance se développe un certain genre de jeu au sein des studios de Nintendo, genre de jeu qui laissera longtemps relativement indifférent la concurrence, en particuliers Sony : le jeu multijoueur. Mario Kart avait ouvert la voie, s'ensuivit d'autres ténors qui ne cesseront de se succéder sur les machines Nintendo : Mario Party, Mario Tennis ; mais aussi GoldenEye 007 qui offre des parties multi fun et intenses grâce à des map au design ingénieux et à un arsenal varié. Diddy Kong Racing fera également une apparition remarquée en multipliant les types de bolides mis à la disposition du joueur pour plus de courses fantasques et drôles. Paradoxalement, la stratégie marketing de Nintendo n'était pas celle d'orienter sa console vers la convivialité au départ. Forte de ses 64-bits, la Nintendo 64 se devait de balayer impérieusement les faiblardes Playstation et Saturn. Le nerf de la guerre selon Nintendo était bel et bien la puissance. Un jeu en particuliers, peut-être plus que tous les autres, incarnera l'amusement immédiat, la convivialité et l'accessibilité au plus grand nombre, il s'agit bien évidement de Super Smash Bros. Véritable ode en l'honneur de la famille Nintendo et socle fondateur du Nintendoverse dans lequel se castagnent joyeusement Donkey Kong, Mario, Samus Aran, Yoshi, Pikachu et Kirby dans un grand capharnaüm, Super Smash Bros. est un véritable coup de tonnerre commercial. Nintendo possède depuis toujours un patrimoine d’icône auprès du grand public monumental et l'idée de capitaliser dessus de la sorte est du pur génie, bien que la proposition soit à l'origine assez mal vue par les têtes pensantes de Nintendo.Originellement, le jeu n'était pourtant pas destiné à créer de grand remous sur le marché du jeu vidéo. Affublé d'un nom de projet délicieusement ringard : Dragon King The Fighting Game, le gameplay du jeu était rapidement fixé lors de sa conception, courant 1996. Mashahiro Sakurai, auparavant créateur de la série Kirby avec HAL Laboratory voulait que son jeu de combat soit attractif et très jouable. Il explique par ces mots :Difficile de lui donner véritablement tord avec des King of Fighter par exemple de plus en plus exigeant et l'arrivé un peu plus tard de Guilty Gear là encore relativement précis et hors de porté du joueur lambda.. Seulement voilà, une fois les documents de conception établis et le jeu programmé depuis quelques semaines, Sakurai réalise qu'il y a un cruel manque d'identité.. C'est là encore une réflexion lumineuse. Encore faut-il convaincre la stoïque maison-mère du bien-fondé d'un tel concept. Faut dire que voir Mario défoncer la dentition de Peach à coup de poing pendant que Link s'escrime à découper en rondelle ce pauvre Pikachu un peu plus loin, ça avait de quoi foutre les chocottes à un Nintendo protecteur et conservateur tant avec ses héros qu'avec ses fan. L'idée ne fut guère appréciée de prime abord, et c'est dans le dos des dirigeants que Sakurai et son équipe ont tout de même élaboré une démo avec Mario, Fox Mc Cloud de Starwing, Donkey Kong et Samus Aran de Metroid. En voyant le résultat et en comprenant le fun élevé que pouvait procurer un tel jeu, la direction à fini par donné le feu vert à HAL Laboratory.Ce puissant aspect all-star game ultra lucratif s’accommode d'un gameplay qui s'amuse à casser les codes du genre pour mieux le rendre accessible à tous. Une remise à zéro, en quelque sorte, afin que, tant les experts du combat que les néophytes puissent y trouver leur compte. En débutant sur Super Smash Bros., chacun est amateur, ce qui garanti une récréation quel que soit l'issue de la partie. Ici, contrairement aux autres jeux de combat, pas de barre de vie à grignoter au fur et à mesure des coups donnés. Au contraire, c'est une jauge en pourcentage qu'on rempli et qui détermine le total de dégâts reçu par le combattants. Dans Smash Bros., on ne tabasse pas à mort, on ne tue pas à proprement parler, car après tout ça reste un jeu Nintendo, mais on éjecte son adversaire hors du ring dans un éclat de lumière et d'escarbilles. Quand bien même Super Smash Bros. se joue à deux ou trois boutons seulement, le panel d'action y est riche. Le joystick y est remarquablement bien adapté pour jauger la puissance des coups porté (une direction orientée de façon plus ou moins forte, couplé à un bouton déclenche des attaques de puissance variable). Plus le pourcentage est grand, plus le risque de se faire éjecter est élevé. Au delà des 100% de dégâts (sur 999), il est nécessaire de se méfier car la moindre gifle vous propulsera vers le firmament sans billet de retour !L'honneur des sempiternels duels un contre un des jeux de combat traditionnel est balayé par un chaos amusant où les alliances se font et se défont chaque seconde. C'est que quatre combattants, qu'ils soient tous humain ou en partie contrôlés par le CPU de la console, ça déménage ! Les revanches vicieuses, les coups dans le dos, l'acharnement à trois contre un adversaire un peu trop doué et agaçant, les coups de bol érigés en véritable règle d'or et les retournements de situation sont légions. Super Smash Bros. tient presque plus du party-game défoulant que du véritable jeu de combat. Mais là est le véritable génie du jeu qui s'ouvre à tous les skill, tous les joueurs, mais qui sait également proposer son lot de challenge et de technicité pour ceux qui aimerait creuser la recette. Il est assez aisé de reconnaître les joueurs d'expérience des néophytes à leur façon de jouer, d'utiliser les coups spéciaux avec variété et surtout la façon de se mouvoir et d'exploiter les spécificités du terrain. La mobilité est en effet une notion très importante dans Super Smash Bros., donnant des airs de jeu de plate-forme lorsque des personnages bondissants comme Mario côtoient les agiles Fox Mc Cloud ou les voltigeurs Kirby et Rondoudou. Savoir gérer les plate-formes, les distances, les pirouettes aériennes et les déplacements est un élément primordial pour se hisser au rang des meilleurs. Rester statique est le meilleur moyen de se faire matraquer, surtout par des personnages plus rapides et plus véloces.La versatilité du titre permet au joueur de jouer comme il l'entend en lui proposant un nombre d'option d'attaque et de défense énorme. Par défaut, des objets apparaissent aléatoirement sur le champ de bataille. Leur nature et leur fréquence d'apparition sont entièrement réglable et leurs effets parfois très utiles. Du marteau de charpentier (les toutes premières aventures de Mario à l'époque où il s'appelait encore Jumpman) au pistolet blaser qui permet de jongler avec un ennemi une fois celui-ci envoyé en l'air en passant par les pokéballs qui libèrent certains Pokémon parmi les plus emblématiques de l'époque afin de faire un carnage sur le décors ; chaque outils est en réalité un power-up ou un objet tiré d'un des univers Nintendo. Une frénésie incroyable – qui poussera la capacité de calcul 3D de la console dans ses retranchements – est possible en réglant l'apparition de ces armes sur un rythme très fréquent. Ou au contraire, les puristes du jeu de combat à main nue pourront s'en passer pour se rapprocher d'une expérience plus conventionnelle. Les décors eux-mêmes sont synonymes d'ennemi car quand le lac de lave de Metroid se met à déborder et à griller les fesses de votre personnage, il faut au plus vite gravir les plate-formes en hauteur pour se mettre à l'abri. Tant pis pour celui qui ne réagit pas et se retrouve coincé, sa barre de dégât en pâtira ! Dreamland de Kirby est en revanche un terrain de jeu plus plat et plus stable où les combattants pourront se concentrer sur leur joute plutôt que sur les dangers environnementaux. Mais le piment d'un décors tel que celui de Metroid apporte véritablement une qualité supérieure aux combats.Si le roster de douze personnages (dont quatre à débloquer) peut aujourd'hui sembler un peu chiche, il se plaçait dans la moyenne des jeux d'époque. Mais là où Ultimate Mortal Kombat III, par exemple, a perdu son énergie à proposer une pléthore de combattants aussi peu originaux qu'inintéressants d'un point de vue gameplay, Super Smash Bros. choisit la restriction en l'honneur de la qualité. Rien n'est à dégraisser, tous les personnages ont leurs particularités et l'équilibre y est particulièrement bien rendu. C'est l'occasion pour nous de passer un peu en revue toute l'étonnante galerie de bagarreur que nous sert le jeu.Comme vous pouvez le constater, le casting est relativement réduit mais déjà d'un grand intérêt ludique et stratégique. Il y a tant des personnages lourds et puissants que svelte et mobiles et l'ajout des objets aux propriétés aussi variés peuvent combler les lacunes des combattants. Le jeune game designer qu'est Sakurai réussit son pari, celui de donner à son jeu une exubérante énergie qui fait de nos parties de véritables concentrés de surprises. Les affrontements, en constante évolution, toujours changeants, peuvent voir naitre un vainqueur au tout début avant que ce dernier ne joue de malchance et ne finisse bon dernier quelques minutes plus tard. La faute à des dioramas emblématiques des sagas Nintendo, truffés de pièges, à ses items bouleversant l'équilibre des forces en présence et la disparité des performances des protagonistes. Si avec le recul, on peut éventuellement accepter le fait que le premier Super Smash Bros. soit chiche en contenu et en mode de jeu (bien que les deux modes bonus où il faut sauter d'une plate-forme à une autre et détruire une collection de cible apporte une variété bienvenue qu'aucun autre jeu de combat classique ne peut se targuer d'avoir), il jette les bases très solides d'une franchise qui ne cessera de croitre dans le bon sens du terme. Devenant pétulant dans sa galerie de combattants ou ses petits à-côtés qui offrent challenge et personnalité, Smash Bros. s'impose par un concept paradoxalement très sérieux et très bien étudié qui se veut beaucoup plus qu'un simple all-star cajolant le besoin de fan service des joueurs.Visuellement, des concessions furent faites. Si les modèles 3D des personnages sont très reconnaissables, on déplorera une modélisation un brin cubique quoique assez peu gênant tant la nervosité des combats ne nous permet pas réellement de contempler le jeu dans ses moindres détails. Certains décors manquent également d'un peu de vie, de couleur, quand d'autres sont riches en détails. Cependant, on peut distinguer de belles animations qui collent très bien aux personnages qui les possèdent. Donkey Kong se frappe vigoureusement la poitrine tel son légendaire modèle King Kong ; tandis que Samus Aran accomplie des sauts particulièrement acrobatiques tout en circonvolution ; Yoshi quant à lui patine des godasses lorsqu'il essaye de revenir sur l'arène après avoir été éjecté comme s'il avait des ailes à la place des guiboles. Bref, tout un florilège d'animation qui donne de l'humour et du caractère à chaque combattants. Globalement, les effets spéciaux sont sympathiques, entre cercles de lumière, zébrures de flammes et éclats aveuglants, les combats savent se faire dynamiques. On comprend assez aisément que HAL Laboratory ait choisi la fluidité – infaillible – du soft à la démesure purement graphique pour garantir avant tout un plaisir de jeu aussi fort que possible. Le jeu se déroule sans accro, pas le moindre ralentissement ne vient perturber notre amusement même lorsque le champ de bataille est secoué par quatre personnages complètement fous qui se tapent jovialement dessus.