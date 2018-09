Thème du marché de Bowerstone

Thème du temple des ombres

Le marché de Bowerstone est un centre commercial animé et prospère pour toute la ville de Bowerstone, voir pour toute la totalité d'Albion. L'auberge Cow & Corset, Pants ! l'un des deux magasins de meubles d'Albion (l'autre situé à Bloodstone), et un alchimiste, sont parmi les nombreux magasins et stands que vous trouverez sur les marchés. Des gardes patrouillent régulièrement dans cette zone. Sous le pont se trouve l'entrée de la cave des gargouilles . Le marché de Bowerstone est également considéré comme ayant d'excellents biens immobiliers, avec d'importants bénéfices à réaliser en louant des propriétés et en vendant des magasinsLe temple des ombres a été construit après la destruction de la chapelle de Skorm. Le Temple des Ombres est exactement le contraire du Temple de la Lumière et est basé sous la cathédrale détruite de Rookridge. Le culte original était une entité puissante et redoutée, mais il a été dissous après la perte de la plupart de ses membres dans une invocation de démon qui a mal tourné. Le nouveau Temple des Ombres a été récemment établi par Cornelius Grim, mais n'a pas encore atteint l'infamie de son prédécesseur car la plupart de ses membres sont des crétins de classe supérieure pour qui le mal est un passe-temps. Ici, vous pouvez sacrifier des gens, des moines, même votre propre conjoint à la Roue du malheur impie pour des points sacrificiels, dans le cadre de la quête Sacrifier à l'Ombre. Lorsque vous avez 2000 points, vous pouvez sacrifier votre conjoint entre minuit et 1 h du matin pour recevoir Le Maelstrom.Vous aimez ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice).La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique slovaque.