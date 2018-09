RPG





Dans le cadre d'un live stream durant lecentré sur le thème de la sagaa annoncé qu'ils allaient porter suret. À l'heure actuelle, on ignore si les versionstraverseront l'océan pour venir jusqu'en occident, mais en tenant compte du fait qu'ils ont déjà été traduits pour l'occident surpour le premier cité et surpour le second, on peut dès lors affirmer une sortie quasi-définitive en occident. Sans parler du fait que la fanbase est énorme en occident, principalement en Europe.a également révélé qu'une "Complete Edition" desera disponible à un moment donné. La version, tout particulièrement, sera lancée directement par le biais de cette version. Bien queetsoient issus de la même saga, les offres de jeux proposées sont très différentes.Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la saga, on va résumer rapidement tout ceci. Un groupe d'adolescents et d'adultes se retrouvent piégés dans um MMORPG. Bien évidemment, il y a bien plus que ça, et tout au long de la saga, les acteurs principaux de la licence se retrouvent face à différents MMO qui représentent divers genres et contextes. Dans cet esprit là,offre aux joueurs une expérience façon jeu de tir à la troisième personne (un TPS donc), tandis queest un J-RPG plus traditionnel avec une interface style MMO.Sur l'image plus bas, vous pourrez jeter un oeil à la boîte et la jaquette de ces deux versions. De plus, une vidéo célébrant le cinquième anniversaire des jeux de la sagaest disponible. Enfin, on rappelera queest disponible sur, tandis queest disponible sur