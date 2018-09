Une première photo du nouveau Chucky dans le remake de Lars Klevberg (Polaroid) Child’s Play a été publiée. Découvrez ci-dessous le nouveau visage de la célèbre poupée.Aubrey Plaza (Legion) et Brian Tyree Henry ( Atlanta ) sont en tête d’affiche du film réalisé par Lars Klevberg (Polaroid). Tyler Burton Smith a écrit le scénario basé sur le film de 1988. Dans le remake, Aubrey Plaza joue le rôle d’une mère qui offre à son fils (Gabriel Bateman) une poupée jouet pour son anniversaire, inconsciente de sa nature plus sinistre.La franchise Chucky présente depuis 30 ans. Chucky – dont les trois premiers films s’intitule Child’s Play en VO – est une série de films d’horreur composée de sept volets, centrée autour du personnage fictif Chucky : Jeu d’Enfant (1988 ), Chucky, la poupée de sang (1990), Chucky 3 (1991), La Fiancée de Chucky (1998 ), Le Fils de Chucky (2004), La Malédiction de Chucky (2013), Le Retour de Chucky (2017) et une série de huit épisodes d’une heure actuellement en développement par le créateur.On ignore si Brad Dourif – la voix de la poupée meurtrière dans tous les films – sera de retour dans le remake .

posted the 09/22/2018