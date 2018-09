Pistolet à rivets

Capacité 1 : Déploiement de tourelle

Surcharge (nouvelle capacité)

Coeur de magma :

Jeff Kaplan vous présente la refonte de Torb, ainsi que de petits ajustements sur Pharah, Soldat, Mc Cree et Orisa.Voici la copie du patchnote présent sur le forum du jeu, présentant toutes les capacités du personnage :Les capacités et les armes de Torbjörn bénéficieront bientôt d’une refonte substantielle que vous pourrez découvrir sur la RPT dans la journée ! L’objectif de ces changements est d’augmenter son efficacité dans davantage de situations tout en conservant l’identité du héros.Torbjörn a été initialement conçu pour être un héros spécialisé ; sa génération d’armure et sa capacité à contrôler des zones entières avec ses tourelles devaient en faire un choix défensif solide. Toutefois, les systèmes de collecte de ferraille et de génération de modules d’armure ont engendré des problèmes de jouabilité de par leur fonctionnement. Par exemple, si vous dominez la partie avec Torbjörn, vous pourrez récolter énormément de ferraille pour maximiser l’armure de votre équipe. En revanche, quand vous êtes en mauvaise posture, il semble souvent trop difficile de collecter efficacement de la ferraille. Cette difficulté était encore plus évidente en situation d’attaque, où Torbjörn avait du mal à utiliser ses capacités pour conférer de l’armure à ses coéquipiers ou à déployer et renforcer sa tourelle sur une position utile.Afin de rendre le héros plus flexible dans une multitude de situations, nous avons commencé par rendre sa tourelle beaucoup plus facile à déployer et supprimé la capacité Module d’armure ainsi que le système de ferraille. Cœur de magma s’est avéré trop difficile à utiliser avec les modifications apportées à la tourelle ; nous l’avons donc remplacé par une nouvelle capacité de contrôle de zone que Torbjörn pourra utiliser plus librement. Enfin, nous avons repris quelques idées de l’ancien Cœur de magma pour concevoir une nouvelle capacité : Surcharge, qui remplace Module d’armure.Ce qui a changéIl était difficile d’infliger efficacement des dégâts avec le Pistolet à rivets de Torbjörn en raison de la vitesse des projectiles et de leur trajectoire contre-intuitive. Nous avons amélioré son potentiel offensif en augmentant la vitesse des projectiles du tir principal et en réduisant son temps de recharge.Vitesse des projectiles du tir principal augmentée de 60 à 70.Temps de recharge réduit de 2,2 à 2 secondes.Le tir secondaire du Pistolet à rivets a été rééquilibré en réduisant le temps de récupération entre les tirs afin de correspondre à la cadence du tir principal. Ses dégâts ont été légèrement réduits, mais l’arme est devenue plus puissante d’une manière générale. Son tir secondaire est plus réactif et la dispersion des balles est beaucoup plus facile à anticiper.Temps de récupération réduit de 0,8 à 0,6 seconde.Dégâts totaux par tir réduits de 150 à 125.Temps de recharge réduit de 2,2 à 2 secondes.Dispersion des balles ajustée et dispersion aléatoire réduite de 50 %.Si le fonctionnement du Pistolet à rivets reste largement inchangé, celui-ci a été ajusté pour infliger des dégâts de façon plus fiable et la transition entre tir principal et tir secondaire devrait être beaucoup plus fluide.Ce qui a changéLa tourelle est désormais un projectile lancé qui se déploie automatiquement en atterrissant au lieu de nécessiter une construction manuelle. Les niveaux de la tourelle ont été supprimés et vous n’avez plus besoin d’utiliser votre marteau, sauf pour la réparer. La tourelle de Torbjörn vous assistera également en tirant sur les ennemis blessés par le tir principal de Pistolet à rivets ; vous aurez donc un certain contrôle sur le ciblage de l’IA. Remarque : la tourelle ne ciblera pas les ennemis en dehors de son champ de vision.1. La tourelle est désormais un projectile à lancer.La moitié du temps de recharge se déclenche au moment du déploiement.L’intégralité du temps de recharge se déclenche lorsque la tourelle est détruite.Il est impossible de placer une nouvelle tourelle si la précédente a subi ou infligé des dégâts au cours des 3 dernières secondes.2. Ajout d’une nouvelle option d’interaction permettant de détruire manuellement votre tourelle.Ceci permet aux joueurs de déclencher le temps de recharge plus rapidement si la tourelle est en plein combat.3. La tourelle n’explose plus si Torbjörn meurt pendant sa construction.4. Les niveaux de la tourelle ont été supprimés.La tourelle se déploie automatiquement en 3 secondes.La tourelle inflige autant de dégâts que l’ancienne tourelle au niveau 2.250 points de vieL’installation de la tourelle nécessite désormais beaucoup moins de temps, ce qui permettra à Torbjörn de la déployer et de repartir au combat directement. Désormais capable de mieux maîtriser le ciblage de sa tourelle, Torbjörn peut rediriger ses tirs vers les ennemis à découvert ou les cibles prioritaires en les marquant avec son Pistolet à rivets. Et pour les ennemis, la destruction d’une tourelle sera plus gratifiante, car elle déclenchera le temps de recharge de la capacité.Cette nouvelle capacité remplace Module d’armure. Lorsque Torbjörn utilise Surcharge, il gagne une armure temporaire et voit ses vitesses de déplacement, d’attaque et de rechargement augmentées pendant une courte durée.Confère 150 points d’armure temporaire.Confère temporairement un bonus de 30 % à la vitesse de déplacement.Confère temporairement un bonus de 30 % à la vitesse d’attaque et de rechargement du Pistolet à rivets.Confère temporairement un bonus de 30 % à la vitesse d’attaque du marteau.Dure 5 secondes et se recharge en 12 secondes.Surcharge reprend quelques aspects de l’ancien Cœur de magma sous la forme d’une capacité à temps de recharge que Torbjörn pourra utiliser fréquemment pendant la partie. Conférant des avantages offensifs et défensifs selon les situations, cette capacité améliore la polyvalence du héros.Torbjörn active son bras mécanisé pour créer des flaques de métal en fusion qui infligent des dégâts continus aux ennemis qui s’y trouvent. Il peut ainsi interdire des zones entières pour contrôler des goulets d’étranglement ou des objectifs, isoler des joueurs adverses, bloquer la fuite des ennemis ou ralentir la progression de l’équipe adverse. * Active un nouveau mode d’arme pendant 6 secondes.Lance jusqu’à 10 projectiles en fusion. Lorsqu’ils atterrissent, les projectiles créent une flaque qui blesse les ennemis.Inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis dotés d’armure (héros affectés par le Ralliement ou le Module de réparation de Brigitte, par exemple).1. Rebondit sur les murs et le plafond jusqu’à entrer en contact avec le sol.Dégâts de base augmentés de 130 à 190 contre les ennemis dotés d’armure :1. Héros dotés d’armure : Bastion, Brigitte, D.Va, Orisa, Reinhardt, Torbjörn, Winston, Bouldozer2.Héros capables de conférer de l’armure à leurs alliés : BrigitteÀ l’instar de son prédécesseur, le nouveau Cœur de magma permet d’interdire des zones stratégiques à l’ennemi, mais présente l’avantage d’être plus utile lorsque votre tourelle n’est pas disponible.Sur le lien source vous trouverez des vidéos illustrant ces changements