Actualité

James Bond 25 a enfin son réalisateur. Après l'éviction de Danny Boyle pour différends artistiques, le chaos entourait le dernier film de Daniel Craig en 007.

Si les noms d'Edgar Wright (auréolé par le succès de Baby Driver) et de Jean-Marc Vallée (Big Little Lies, Sharped Objects) ont circulé, c'est finalement Cary Fukunaga qui a remporté le droit de filmer les nouvelles aventures de l'agent secret le plus connu au monde.

On doit à Cary Fukunaga la réalisation de la saison 1 de True Detective (pour laquelle il récolta un Emmy Award) ainsi que celle de la série Maniac disponible très prochainement sur Netflix. Il a également réalisé Jane Eyre en 2011 et Beasts of No Nation en 2015.

Le tournage débutera le 4 mars prochain aux Pinewood Studios dans la région de Londres là où se tourne actuellement Star Wars 9.

La date de sortie de James Bond 25 été repoussée au 14 février 2020.