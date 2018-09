Gears 3 a 7 ans ! Comme le temps passe vite.



Défi : Obtenez 50 Screenshot en OSOK Classique entre le 18/09 - 10/01 à 10h PDT.

Récompense : Skin Coeur qui bat Longshot

Défi : Gagner 70 manches d'Escalade Publique entre le 18/09 - 10/01 à 10h PDT

Récompense : Skin Flamme pistolet

Bienvenue à un autre Quoi de neuf ? ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears of War 4 :Le 20 septembre 2011, Gears of War 3 à été dévoilé au monde entier.Depuis ce jour-là, nous avons tous vécu tant de choses. Ce que cela signifiait d'être Frères jusqu'à la fin. Ce que ça fait de jouer un locuste en mode Bestial . Ce sentiment la première fois que vous avez détruit un Gunker dans la Horde .. Toutes ces longues heures passées tard dans la nuit à jouer en mode Versus.Gears 3 est spécial à bien des égards pour nous tous, et nous aimerions entendre vos souvenirs préférés. Envoyez-nous un tweet ou un commentaire sur Facebook et nous partagerons vos histoires avec le reste de la communauté dans l'émission What's Up de la semaine prochaine (et ajouterons un petit quelque chose pour vos efforts).Rejoignez-nous aujourd'hui sur notre Live Stream hebdomadaire à 15h sur live.gearsofwar.com pour plonger dans Gears 3 avec vous tous et partager nos moments préférés depuis 2011. Nous espérons vous y voir.La transition vers la Saison 5 se fait dans un peu plus d'une semaine le 1er octobre ! Ce jour-là, nous réinitialisons les classements sur toutes les playlists et vous devrez les regagner une fois de plus.Maître Diamant - nous avons entendu vos demandes Nous sommes ravis de confirmer que les deux saisons 4 et 5 auront des emblèmes uniques pour la crème de la crème des joueurs de Gears. Comme il s'agit d'un ajout tardif à nos plans, les Maîtres Diamants de la Saison 4 recevront leur emblème un mois ou deux après la fin de la Saison - restez à l'écoute pour les nouvelles sur le déploiement.Nous aurons aussi deux nouveaux personnages saisonniers à collectionner - et tout comme cette saison, l'un nécessitera du dévouement et l'autre du dévouement ET des compétences extrêmes. On lève le rideau sur ces deux-là la semaine prochaine.En parlant de lever de rideau, pour les amateurs d'une variété plus trépidante, nous sommes heureux de confirmer aujourd'hui que la playlist de la course aux armements fera son retour triomphal dans la Saison 5 ! Dans le prochain Quoi de neuf ? de la semaine prochaine, nous confirmerons également nos plans finaux de playlist publique pour les 2v2 Boxes. Nous pensons que vous allez les aimer.Classic One Shot One Kill est opérationnel jusqu'à fin septembre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, qu'attendez-vous ?L'escalade 4XP se poursuit jusqu'à la fin de la saison de classement, alors que nous nous préparons pour l'Open de San Diego qui se déroulera le week-end prochain. Si vous n'avez pas encore sauté dans les réglages Escalade ou Compétitif, ne vous inquiétez pas - une variante plus courte d'Escalade arrive le mercredi et jusqu'au 3 octobre. Cette playlist comportera ÉGALEMENT 4XP ainsi que la possibilité de compléter la Saison 4 Escalade Challenge pour vos skins d'armes (rappel : vous n'aurez que jusqu'au 30 septembre pour compléter le challenge cependant).Une fois complété, n'oubliez pas de vous rendre sur GearsofWar.com/My-Rewards pour réclamer.Au cas où vous l'auriez raté, nous avons sorti le Palace Garde et le Theron Elite dans la collection Series 3 ! Cela signifie que le Palace Garde et le Theron Elite peuvent être trouvés dans les Gear Packs standard ainsi que devenir directement craftable .Cette semaine, Gears Fight Night présentait le tirage au sort pour le Gears Pro Circuit San Diego Open de la semaine prochaine, ainsi que la finale hebdomadairepour l'Europe, avec Spacestation Gaming vs Lucent, et l'Amérique du Nord, avec OpTic Gaming vs Ghost Gaming.Le spectacle a débuté avec la finale européenne avec Spacestation Gaming, l'équipe la plus dominante en Europe, et Lucent, une équipe prometteuse qui compte parmi les meilleurs joueurs européens. Bien que les équipes soient bien assorties sur le papier, Spacestation Gaming s'est avéré trop fort pour l'équipe de Lucent, la tête de série européenne ayant remporté le match derrière une performance dominante de 7-2 et 7-3.Ensuite, nous avons eu OpTic Gaming vs Ghost Gaming, et une fois de plus OpTic semblait dominant, démantelant absolument une formidable équipe de Ghost Gaming 7-1, 7-0. Si vous pensiez qu'ils avaient l'air effrayant avant leur défaite à Las Vegas, leur nouvelle formation pourrait être considérée comme terrifiante, et il devient de plus en plus difficile de voir une équipe les battres de sitôtLe tirage au sort du tournoi Gears Pro Circuit San Diego a clôturé la soirée de combat de Gears pour la semaine. Après avoir placé les 4 premières têtes de série dans leurs poules respectives, les 8 dernières équipes ont été tirées au sort pour remplir les groupes, le résultat final étant peut-être notre meilleur tirage en poule à ce jour.A la semaine prochaine