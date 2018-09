PC











Développeur : Studio MONO

Genre : A-RPG

Date de sortie : 27 septembre 2018 (PC)

Moteur du jeu : Unreal Engine

Site du jeu

Steam

Kickstarter

Financé par Kickstarter en 2014, InSomnia est RPG se déroulant dans un univers dieselpunk, à la fois rétro et futuriste. Dans une station spatiale, il faudra tenter d'imposer sa loi au travers d'un système tactical en temps réel.Le jeu proposera un monde ouvert avec toute une variété de secteurs à découvrir au cours de ses explorations. On fera face à de nombreuses factions aux objectifs propres ainsi que des créatures ressemblant à des mutants. Il y aura des classes de personnages, des compétences à débloquer, un système de crafting ainsi qu'une grande quantité de traits pour personnaliser son héros. L'aventure sera composée d'événements aléatoires et d'embranchements scénaristiques menant à plusieurs fins.