Éditeur : Mastiff Développeur : Yggdrazil Group Genre : FPS/Survival-Horror Disponible sur PC Prévu sur PS4/XOne Date de sortie : 9 Octobre 2018 (PS4/XOne) Jeu prévu en Démat et Physique Moteur du jeu : Unreal Engine -Jeu compatible PSVR-

Like

Who likes this ?

posted the 09/19/2018 at 09:05 PM by nicolasgourry