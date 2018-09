Salut à tous,L'équipe dea eu l'occasion d'interviewer, un comédien, doubleur et voix off française à qui nous devons la voix de plusieurs personnages de jeux vidéo, d'animes, de films et de séries TV.La liste complète de tout ce qu'il a doublé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_ReignouxN'hésitez pas à la lire.

Who likes this ?

posted the 09/19/2018 at 09:29 AM by dragonkevin